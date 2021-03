Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Müller Cecília szerint beigazolódtak a járványügyi számítások, ami nem csak az új fertőzöttek számában nyilvánul meg, hanem a súlyos megbetegedésekben is: 622 főt ápolnak lélegeztetőgépen jelenleg, ezért arra kért mindenkit, fokozottan tartsák be a korlátozásokat, mert a vírus sokkal könnyebben fertőz most, mint a megjelenésekor – derült ki az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Müller szerint fontos, hogy újabb szigorításokat csak akkor vezessünk be, ha már feltétlenül szükséges, ígérete szerint a mai kormányülésen született döntésről hamarosan mindenki értesül.

Holnaptól “külön fejezet kezdődik”: 18 és 60 év közötti 74 ezer krónikus betegnek küld SMS-t a kormány, ők az oxfordi AstraZeneca vakcinájával oltathatják be magukat az kijelölt oltópontokon. Valószínűleg a holnapi napon küldik ki az üzeneteket, és a hétvégén oltathatják be magukat. Az üzenetben ott lesz a kijelölt oltópont és az időpont is, Müller arra kért mindenkit, hogy ezeket az időpontokat fegyelmezetetten tartsák be az érintettek, ne érkezzenek korábban, és később sem, illetve a biztonság kedvéért mindenki vigyen magával innivalót, és legyen nálunk a taj-kártyánk, irataink is, öltözködjenek praktikusan, hogy könnyen be lehessen adni az oltást.

Jövő héten már százezer Szputnyik-vakcinával is elkezdenek oltani, de várható a Pfizertől és a Sinopharmtól is érkezik szállítmány, így Müller ígérete szerint most már megvalósulhat a kampányszerű oltás.

A tiszti főorvos szerint, ha mindenki elfogadja a számára felkínált vakcinát, akkor jövő hétre 529 ezer embert tudnának beoltani Magyarországon.

Az AstraZeneca-oltásokról elmondta, a szakirodalom és a tapasztalat alapján már korhatár nélkül, 18 éves kor felett adható bárkinek, mivel a 80 év felettieknél is hatékony.

Az oltási sorrend esetleges változtatásával kapcsolatban elmondta, valójában nem változik a sorrend, és dinamikusan egymás mellett oltanak különböző korcsoportokat. “A sorrendet azt tartjuk, az a célunk, hogy aki eddig regisztrált, valóban mind beoltásra kerüljön húsvét tájékára” – mondta, hozzátéve, hogy ez múlik a vakcinák beérkezésén is.

