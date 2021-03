Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","shortLead":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","id":"20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f639df-e19b-4fb9-a159-463d40d539bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","timestamp":"2021. március. 01. 21:31","title":"Több ellátást lemondott a Jahn Ferenc kórház, miután csak három orvos maradt az egyik osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány alapítója, aki meg akarta szavaztatni azt is, hogy elvegyék Csókay András agysebész telefonját.","shortLead":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány...","id":"20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982bc6c2-781c-429a-a4ac-77ce66590c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","timestamp":"2021. március. 02. 21:21","title":"Újabb részletek derültek ki Szász János rendező jogvitájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","shortLead":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","id":"20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16421583-4fd2-48c5-a971-d8499f5d8eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","timestamp":"2021. március. 01. 19:42","title":"906 ezer forintnyi dollárt keresett a videós, aki élőben közvetítette, ahogy alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül, a járvány miatt került nehéz helyzetbe.","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara azt kéri, ne szedjék be az adót azoktól, akiknek a cége önhibáján kívül...","id":"20210303_bkik_kamara_ado_hipa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061bbe1e-5b86-46a7-b3c2-ae067be16ff1","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_bkik_kamara_ado_hipa","timestamp":"2021. március. 03. 14:37","title":"15 ezer budapesti cég nem tudja befizetni az adóit a járvány miatt a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete szerint különösen aggasztó, hogy a koronavírus új variánsai a gyerekek közt is terjednek.","id":"20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c0a07-e591-47a7-b334-6f5d6894e91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_oktatas_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 03. 09:39","title":"Megduplázódott a rendkívüli szünetet elrendelő iskolák száma két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ca7178-000d-4e06-887f-bf2fe5d411ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél hete az egyik koalíciós partner megvétózta a beszerzésről szóló tárgyalások megindításához szükséges határozatot, mostanra az első szállítmány már meg is érkezett Kassára.","shortLead":"Másfél hete az egyik koalíciós partner megvétózta a beszerzésről szóló tárgyalások megindításához szükséges...","id":"20210301_szputnyik_v_szlovakia_koronavrus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ca7178-000d-4e06-887f-bf2fe5d411ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7c0570-fc1b-448b-bfee-c6be27bbbd35","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_szputnyik_v_szlovakia_koronavrus","timestamp":"2021. március. 01. 22:14","title":"Mégis bevásárolt Szputnyik V-ből Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napokban ismertté váltak a vállalkozókat támogató 10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön részletei. A kedvezményes hitelt első körben csak a gazdaságilag leginkább sújtott vállalkozások vehetik igénybe, ezért érdemes lehet összegezni, hogy milyen más finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre. ","shortLead":"A napokban ismertté váltak a vállalkozókat támogató 10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön részletei...","id":"20210302_hitel_kkv_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e286f8d-9aa6-4ea4-b48f-0eb5b44380d6","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_hitel_kkv_bank360","timestamp":"2021. március. 02. 16:21","title":"Öntenék a hitelt a cégekre, de honnan érdemes forrást szerezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]