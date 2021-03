Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f9f7ed4-92ad-4d5d-9f75-286a069d662e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erdős László magyar matematikus Markus Arndt német kvantumfizikussal megosztva kapta az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) egyik legnagyobb elismerését, a matematika és a természettudományok területén elért eredményekért járó Erwin Schrödinger-díjat. Az elismerést, amelyhez 15 ezer eurós pénzjutalom is tartozik, több tudományos elismeréssel együtt csütörtökön adják át virtuálisan.","shortLead":"Erdős László magyar matematikus Markus Arndt német kvantumfizikussal megosztva kapta az Osztrák Tudományos Akadémia...","id":"20210302_erdos_laszlo_matemetikus_schrodinger_dij_elismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9f7ed4-92ad-4d5d-9f75-286a069d662e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92288027-03d1-4354-9e09-02989d67f3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_erdos_laszlo_matemetikus_schrodinger_dij_elismeres","timestamp":"2021. március. 02. 16:05","title":"Erdős László matematikus kapta az idei Schrödinger-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig a keresetük 60 százalékát kapták meg az alkalmazottak, sokan ezért súlyos betegen is bementek dolgozni.","shortLead":"Eddig a keresetük 60 százalékát kapták meg az alkalmazottak, sokan ezért súlyos betegen is bementek dolgozni.","id":"20210302_Ber_tappenz_Csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfc7e37-1852-40a5-abfb-d5ed032cb2cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Ber_tappenz_Csehorszag","timestamp":"2021. március. 02. 08:41","title":"Két hónapra a bérek száz százalékára emelik a táppénzt Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő vakcina, a Johnson & Johnson cégcsoport tulajdonában álló Janssen Gyógyszergyár forgalombahozatali engedélyének ajánlásáról döntsenek. ","shortLead":"Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Gyógyszerügynökség március 11-ére, amelynek egyetlen célja, hogy egy következő...","id":"20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859fd3a9-8a24-448c-bd90-81e3f304027c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Jovo_heten_jon_az_ujabb_unios_vakcina","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Jövő héten jön az újabb uniós vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","shortLead":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","id":"20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d51b-1d5e-486f-86f1-f2e8d3c00612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"300 ezres büntetést kapott a szolnoki BMW-s, aki 50 helyett 146-tal száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napokban ismertté váltak a vállalkozókat támogató 10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön részletei. A kedvezményes hitelt első körben csak a gazdaságilag leginkább sújtott vállalkozások vehetik igénybe, ezért érdemes lehet összegezni, hogy milyen más finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre. ","shortLead":"A napokban ismertté váltak a vállalkozókat támogató 10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön részletei...","id":"20210302_hitel_kkv_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e286f8d-9aa6-4ea4-b48f-0eb5b44380d6","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_hitel_kkv_bank360","timestamp":"2021. március. 02. 16:21","title":"Öntenék a hitelt a cégekre, de honnan érdemes forrást szerezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám az egész uniós tervet meghiúsíthatja, ha a magyar kormány nem szolgáltat adatot az oltás típusáról.","shortLead":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám...","id":"20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200dbfb-c52e-4c6c-8976-2465fd55678e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","timestamp":"2021. március. 01. 18:20","title":"Könnyen elbukhat az Európai Bizottság terve a vakcinaútlevelekről - részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és a hírszerzés mozgósítását is.","shortLead":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és...","id":"20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a685b2b8-d651-48c5-944d-f7e03120a6d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","timestamp":"2021. március. 02. 20:08","title":"Szabadon engedték a sokszáz elrabolt nigériai iskoláslányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b65d664-0e05-4b19-93e6-3918d34cb1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","timestamp":"2021. március. 02. 06:41","title":"Kiderült a Porsche-verő új VW divatterepjáró, a Tiguan R itthoni ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]