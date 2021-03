Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók következnek – ígéri az Európai Bizottság.","shortLead":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók...","id":"20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f32c1d-71df-4509-adb7-f5c78c545cc9","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","timestamp":"2021. március. 03. 13:12","title":"Vizsgálja Brüsszel a légitársaságok pénzvisszafizetési gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","shortLead":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","id":"20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4138f92b-4712-4175-a98c-acbb13d85e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 15:18","title":"18 ezer földrengés után vulkánkitörés következhet Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","shortLead":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","id":"20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22046183-0a6f-46db-a871-e9e858907be3","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","timestamp":"2021. március. 03. 08:46","title":"Meghalt Bob Marley zenekarának utolsó, még élő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető ki.","shortLead":"Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával oltanak a koronavírus ellen, de az alábbi táblázatból nem csak ez deríthető...","id":"20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb66d50-0319-454d-b699-d9d84322b125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vakcina_koronavirus_magyarorszag_pfizer_biontech_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:03","title":"Milyen vakcinákkal oltanak most Magyarországon, kik kaphatják, és melyikből mennyi kell? Íme a válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan a figyelem középpontjában van, jóval kevesebb szó esik azokról a régiókról és szektorokról, amelyeket a koronavírus válság súlyosan érintett. Vajon ezek közül kerülhetnek majd ki az újranyitás részvénypiaci nyertesei? A légiközlekedés, a szálloda- vagy akár az étteremláncok? Honics István, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese és Boér Levente befektetési igazgató elemzi az esélyeket.","shortLead":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan...","id":"20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ff3a85-16cc-4cb6-875e-b8beb2190893","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. március. 03. 07:30","title":"Utolsókból lehetnek az elsők? Részvénypiaci kilátások a covid után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","shortLead":"Attól, hogy valakit külföldön büntetnek meg, a bírságot még be kell fizetni. Különben a magyar rendőrök keresik fel.","id":"20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc67ce2-cbfb-40d6-b0d2-db732d35226a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abb942-46f5-40ce-ae52-0c7a8a029e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_gyorshajtas_kulfoldon_birsag_befizetese_rendorseg","timestamp":"2021. március. 04. 18:06","title":"A rendőrség eloszlatott egy komoly tévhitet a gyorshajtásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]