[{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","shortLead":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","id":"20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585145c8-3f76-41e4-aaea-2b07ac1dcded","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","timestamp":"2021. március. 03. 20:48","title":"Soron kívül kap vakcinákat az EU-tól Csehország, Szlovákia és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","shortLead":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","id":"20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20380305-69e7-4956-b40a-a45a50188b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","timestamp":"2021. március. 03. 06:00","title":"Legalább 13 halottja van egy kaliforniai horrorbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit gyúrja egybe. Ez lett a DJI FPV.","shortLead":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit...","id":"20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f57311-9c57-4cdd-81a7-b54025f4746b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","timestamp":"2021. március. 03. 15:03","title":"140 km/h-val repeszt a DJI új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között a már beoltottak szabadon mozoghatnak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora videóban mondta el, maximum olyan nyitást lát esélyesnek mostanában, aminek keretei között...","id":"20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5587b7e-6fda-49a2-8ebf-ab8069fe6895","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Merkely_oltas_harmadik_hullam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 11:08","title":"Merkely: Most semmi esélyét nem látom annak, hogy nyissunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","shortLead":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","id":"20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945d3dc-2c33-43ce-b8c1-82cf7d4a067a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","timestamp":"2021. március. 03. 16:18","title":"Videó: így tört ki a Sinabung vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai pedig emlékeiket keresik a volt iskolájukban. A Hóvirág őrs naplója, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai...","id":"20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92920515-757e-46f6-9d1f-86e69d07e41d","keywords":null,"link":"/360/20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 02. 19:00","title":"Doku360: A Kádár-rendszer Soltvadkertig nem ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc ismeretlent is magával vinne.","shortLead":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc...","id":"20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048826d1-171c-4fc0-a447-b0aed461ddb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","timestamp":"2021. március. 03. 08:33","title":"Csak néhány kattintás, és talán ön lesz az egyik, aki Hold-körüli utazásra indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Kikerüli\" a brazil vírusmutáns azokat az antitesteket, amiket a CoronaVac oltás nyomán termel a szervezet.","shortLead":"\"Kikerüli\" a brazil vírusmutáns azokat az antitesteket, amiket a CoronaVac oltás nyomán termel a szervezet.","id":"20210302_sinovac_kinai_vakcina_vs_brazil_mutans_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e0a16c-cd84-4a63-9734-24b5ae703bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_sinovac_kinai_vakcina_vs_brazil_mutans_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 21:36","title":"Úgy tűnik, a kínai Sinovac vakcinája nem véd a koronavírus brazil mutációjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]