Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig különösen fontos.","shortLead":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig...","id":"20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746806a8-de74-4e84-9c53-db407d92d78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","timestamp":"2021. március. 04. 13:45","title":"Egy felmérés szerint Amerikában főleg ezek az autók érik el a 300 ezer kilométeres futásteljesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai politikát. \"Szamizdatja\" angol és német verzióját az Európai Parlamentben is terjesztik.","shortLead":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai...","id":"20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1398b4-86a4-4a29-81fe-be40e4ca3ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","timestamp":"2021. március. 04. 13:07","title":"Orbán Viktornak volt egy kis ideje szidni a Néppártot és az \"LMBTQ-őrületet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva visszafogják a kiadásaikat.","shortLead":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva...","id":"20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ae45-f0fe-4845-b4b5-ac907533dac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 04. 09:31","title":"A boltok forgalmának csökkenése is mutatja, baj van a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","shortLead":"A Nanushkát és az mcule-t is a legjobb százban találjuk.","id":"20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00af235-f0b9-484e-a34c-a5d457b45f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9ffb09-6743-4976-9086-2f7a7ea7bc82","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_vallalkozas_nanushka_mcule_lista","timestamp":"2021. március. 03. 15:44","title":"Két magyar cég is bekerült Európa 100 legjobban növekvő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","shortLead":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","id":"20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3833e99-9e52-4f7c-b2f2-91941ce547b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","timestamp":"2021. március. 03. 16:24","title":"Négyes karambol miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","shortLead":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","id":"20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b4884a-8788-43d8-bc0b-e0f1123181a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2021. március. 04. 07:59","title":"53 millió forinton nyit itthon a 646 lóerős Audi RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Zoltán szerint még rengeteg kérdést át kell gondolniuk, hogy minden feltétel meglegyen a munkavégzéshez.","shortLead":"Jenei Zoltán szerint még rengeteg kérdést át kell gondolniuk, hogy minden feltétel meglegyen a munkavégzéshez.","id":"20210303_egeszsegugy_dolgozo_szerzodes_jenei_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051635-8224-445f-80d3-994002c00865","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_egeszsegugy_dolgozo_szerzodes_jenei_zoltan","timestamp":"2021. március. 03. 16:41","title":"Sok sikert kívánt az országos kórházi főigazgató a távozó egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]