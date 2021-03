Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta a szövetségi kapitány.","shortLead":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta...","id":"20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903cc54-cbc9-4268-aa80-4ec34a8857ab","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","timestamp":"2021. március. 04. 07:55","title":"Marco Rossi elmondta, mit gondol Gulácsi Péter véleményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormánynak egy éve lett volna felkészülni bármiféle eshetőségre. Ehhez képest pánikszerűen, az utolsó pillanatban találják ki, pontosan hogyan is kellene újra lezárni az országot. Vélemény.","shortLead":"A kormánynak egy éve lett volna felkészülni bármiféle eshetőségre. Ehhez képest pánikszerűen, az utolsó pillanatban...","id":"20210304_A_Fidesz_alkalmatlansaganak_emlekmuve_a_szalado_Gulyas_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e022057b-95d7-4551-9e9a-0ec460a6f1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_Fidesz_alkalmatlansaganak_emlekmuve_a_szalado_Gulyas_Gergely","timestamp":"2021. március. 04. 13:15","title":"A Fidesz alkalmatlanságának emlékműve: a szaladó Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","shortLead":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","id":"20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe84893-2a53-4d49-b662-a42fc95e2dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","timestamp":"2021. március. 03. 15:58","title":"Tőzsdére viszik a Budapesti Értéktőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek az ánuszban, mint az orrban vagy garatban. ","shortLead":"A hivatalos kínai álláspont szerint biztosabb így a tesztelés, mert a koronavírus nyomai több ideig jelen lehetnek...","id":"20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6ab5ed-f64f-4c8f-9ec1-b579a613158d","keywords":null,"link":"/elet/20210304_koronavirus_analis_mintavetel_kina","timestamp":"2021. március. 04. 14:05","title":"Minden Kínába érkező külföldi számára kötelező lesz az anális koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","shortLead":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","id":"20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835fcc-d557-41f3-8586-f3c741ebeaad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","timestamp":"2021. március. 04. 14:11","title":"Egyre több csaló vakcinagyár bukik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]