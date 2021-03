Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem sokáig örülhetett.","shortLead":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem...","id":"20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349b3bd-6756-4526-a35d-0e8aa7cbe71c","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","timestamp":"2021. március. 05. 14:56","title":"Korrupcióüldözés Szlovákiában: pár másodperccel a szabadulását követően vették őrizetbe a politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban számítógépen is megtehetjük ugyanezt.","shortLead":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban...","id":"20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1112374b-73c4-4bc4-94b7-f4285c70ab0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","timestamp":"2021. március. 04. 13:03","title":"Régóta várt funkció érkezik a számítógépes WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","shortLead":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","id":"20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2037e-a2b0-4de0-b8f3-0dc323ae7b49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","timestamp":"2021. március. 04. 17:47","title":"Bemutatkozott a családi Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta a szövetségi kapitány.","shortLead":"Ismeri, tiszteli, ha valakinek véleménye van valamiről, ennyi legyen elég. A saját véleményét a sorok között hagyta...","id":"20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903cc54-cbc9-4268-aa80-4ec34a8857ab","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Marco_Rossi_elmondta_mit_gondol_Gulacsi_Peter_velemenyerol","timestamp":"2021. március. 04. 07:55","title":"Marco Rossi elmondta, mit gondol Gulácsi Péter véleményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc2153e-17a7-4e48-8e93-3d3234b26c39","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210304_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_ellenzeki_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc2153e-17a7-4e48-8e93-3d3234b26c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d562f62-f8ef-4093-bbe3-f7af7bcd159c","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_ellenzeki_sajto","timestamp":"2021. március. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és az ellenzéki sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","shortLead":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","id":"20210304_motogp_motor_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96c07df-524f-4a9c-9c98-4423e08bc3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_motogp_motor_sport","timestamp":"2021. március. 04. 12:37","title":"2023-tól tíz évig Magyarország is MotoGP-futamokat rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef","c_author":"Ká Zoltán","category":"elet","description":"Budapest az újabb lezárás bejelentésének napján.","shortLead":"Budapest az újabb lezárás bejelentésének napján.","id":"20210304_Igy_futnak_neki_a_budapestiek_a_legujabb_lezarasnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5598f903-6c80-4b01-8c66-7e61ddc31e60","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Igy_futnak_neki_a_budapestiek_a_legujabb_lezarasnak__video","timestamp":"2021. március. 04. 21:00","title":"Mintha mi sem történt volna? Így futnak neki a fővárosiak a legújabb lezárásnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20210305_kulfoldrol_behozott_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b43913-6f11-45f3-8034-2f1e79d37419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_kulfoldrol_behozott_auto","timestamp":"2021. március. 05. 15:23","title":"Változás történt, másfajta kocsikat hoznak most be külföldről a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]