[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","shortLead":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","id":"20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e2f449-2e13-4475-a3e9-64576621b385","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","timestamp":"2021. március. 05. 12:42","title":"Harmadával esett vissza az OTP nyeresége 2020-ban, de Csányi Sándor elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat a hatásáról.","shortLead":"Eddig azért nem engedélyezték az oltóanyag használatát ennél a korcsoportnál, mert nem állt rendelkezésre elég adat...","id":"20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895d67ec-ee13-4fa2-8fc3-fd8aa9e45972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_nemetorszag_65_evesnel_idosebbek_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"Döntött Németország: a 65 évesnél idősebbek is megkaphatják az AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic szerint hála jár a magyar külügyminiszternek ócsárlás helyett.","shortLead":"Igor Matovic szerint hála jár a magyar külügyminiszternek ócsárlás helyett.","id":"20210305_Szijjarto_koszonet_szlovak_miniszterelnok_Szputnyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb25c0a3-f949-46f9-8e2b-e6d7f1c3bfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_Szijjarto_koszonet_szlovak_miniszterelnok_Szputnyik","timestamp":"2021. március. 05. 15:42","title":"Szijjártónak köszönte meg a szlovák miniszterelnök, hogy összekötötte az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. A beoltottak és a betegségből kigyógyultak úgynevezett „zöldkártyát\" kapnak, ezzel beléphetnek az edzőtermekbe, uszodákba, valamint az újra elinduló kulturális- és sportrendezvényekre. A bevásárlóközpontok, múzeumok és boltok pedig már a teljes lakosságot várják. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Kezd helyreállni a normális élet Izraelben, ahol már a lakosság fele megkapta legalább az első adagot a koronavírus...","id":"20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98358b6-4d4c-48a4-8b28-aad24873f156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c809c-c155-4cfb-8c01-20ac37a218cd","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Izrael_nyitas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 10:24","title":"Ilyen az élet most Izraelben, ahol a lakosság felét már beoltották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","shortLead":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","id":"20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f461055-7a2e-4aa5-a6a7-b21065944f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","timestamp":"2021. március. 05. 18:15","title":"A kormány rossz döntéseinek sorozata kellett ahhoz, hogy Csehország az EU legjobban fertőzött országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé teheti az FFP2-es maszkok használatát. Egyelőre a hivatalos kormányzati tájékoztatásban csak kötelező maszkhordásról volt szó, arról, hogy FFP2-est kellene használni, nem.","shortLead":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé...","id":"20210304_FFP2_maszk_eMAG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b25359-dec7-4af9-9cf7-b8f796e8362d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_FFP2_maszk_eMAG","timestamp":"2021. március. 04. 12:58","title":"Egy óra alatt annyi FFP2-maszkot vásároltak az eMAG-nál, mint előtte egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","shortLead":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","id":"20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808c2599-f8c8-4a07-bd75-731ede899a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","timestamp":"2021. március. 04. 16:44","title":"Parragh László az újabb szigorításokról: Nem volt más választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dudáltak a megyei kormányhivatal előtt Szegeden, tiltakoztak a főtéren Hódmezővásárhelyen. A városban áll a bál a három napig tesztelt ingyenes buszjáratok hatósági megtiltása miatt.","shortLead":"Dudáltak a megyei kormányhivatal előtt Szegeden, tiltakoztak a főtéren Hódmezővásárhelyen. A városban áll a bál a három...","id":"20210305_Buszhaboru_hodmezovasarhely_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49041e6b-8b11-4c9f-bb4f-9ec31c605e7a","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_Buszhaboru_hodmezovasarhely_volanbusz","timestamp":"2021. március. 05. 07:10","title":"Buszháború Vásárhelyen: Márki-Zay politikai akcióról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]