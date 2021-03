Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87561754-5b11-4344-9cdd-e911c388d1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","timestamp":"2021. március. 08. 09:27","title":"Videó: így uralja az autópályát a 625 lóerős új BMW M5 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben.","shortLead":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi...","id":"20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeb46fd-7700-42ed-b028-3e71840156a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","timestamp":"2021. március. 08. 14:26","title":"Elkészült a Vígszínház etikai kódexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek...","id":"20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed583240-22ed-4532-98d8-efa45b1cfb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","timestamp":"2021. március. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisebbségi tulajdonos \"alvilági módszerekkel\", hamis okiratokkal próbálta átvenni az irányítást.","shortLead":"A kisebbségi tulajdonos \"alvilági módszerekkel\", hamis okiratokkal próbálta átvenni az irányítást.","id":"20210308_dunaferr_kozlemeny_ukranok_hamis_iratokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef4748-bc40-4c33-ae43-57f7442036ab","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_dunaferr_kozlemeny_ukranok_hamis_iratokkal","timestamp":"2021. március. 08. 12:12","title":"Már a Habsburgok is felvonultak a Dunaferr ellen az orosz tulajdonosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon elsőként sikerült elolvasniuk a reneszánsz kori Európából származó néhány lezárt levelet anélkül, hogy felbontották vagy bármilyen módon megrongálták volna a dokumentumokat.","shortLead":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon...","id":"20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ff3ef-6d62-4ace-a531-ad9a834d65a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","timestamp":"2021. március. 07. 10:03","title":"Előkapták a fogászati röntgent, úgy olvastak bele 17. századi, bontatlan levelekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","shortLead":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","id":"20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380c9ea-d524-4cf6-81c9-286101b84be8","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","timestamp":"2021. március. 07. 11:50","title":"Orbán ismét megígérte, hogy senkit sem hagynak az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]