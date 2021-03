Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató szerint nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A szolgáltató szerint nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210309_idig_internet_tv_szolgaltatas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d1be8b-75ff-4ad8-b1f3-71a660889605","keywords":null,"link":"/kkv/20210309_idig_internet_tv_szolgaltatas_hiba","timestamp":"2021. március. 09. 16:13","title":"Akadoztak a Digi szolgáltatásai Budapesten és az északkeleti országrészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek, hogy Kallósdot miképp kerülhette el eddig a koronavírus. A zalai zsákfaluban fehér ibolyák és gatyás minityúkok között igyekeztünk utánajárni annak, hogy úszták meg eddig a fertőzést.\r

