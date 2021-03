Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","shortLead":"Kilenc, benzinkutaknál működő éttermet üzemeltet a cég, amely hamarosan a Molhoz kerül. ","id":"20210311_Mol_Marche_ettermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fc3036-3639-4aa2-9e05-6281123643f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Mol_Marche_ettermek","timestamp":"2021. március. 11. 11:01","title":"Megveszi a Mol a Marché éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1a5e9-23d4-4423-8e74-ed692f3ad9c5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A pokol januárban kezdődött” – mondta a csehországi Szokolov kórházának egyik főorvosa a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, miután országát különösen keményen sújtja a koronajárvány. ","shortLead":"„A pokol januárban kezdődött” – mondta a csehországi Szokolov kórházának egyik főorvosa a Frankfurter Allgemeine...","id":"20210311_Cseh_foorvos_Naponta_dontunk_arrol_hogy_ki_kapjon_eselyt_a_tulelesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a1a5e9-23d4-4423-8e74-ed692f3ad9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d7d92-6443-4410-8a0f-a3623a14d52a","keywords":null,"link":"/360/20210311_Cseh_foorvos_Naponta_dontunk_arrol_hogy_ki_kapjon_eselyt_a_tulelesre","timestamp":"2021. március. 11. 07:35","title":"Cseh főorvos: „Naponta döntünk arról, hogy ki kapjon esélyt a túlélésre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg beszélt az édesanyjáról, a könyv újra fogyni kezdett.","shortLead":"A herceg beszélt az édesanyjáról, a könyv újra fogyni kezdett.","id":"20210310_Harry_herceg_Meghan_Markle_interju_Diana_hercegno_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a0b8a3-9042-4b81-9df4-9077e0b2feda","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Harry_herceg_Meghan_Markle_interju_Diana_hercegno_konyv","timestamp":"2021. március. 10. 11:42","title":"Harry herceg és Meghan Markle interjúja után a sikerlistára ugrott Diana életrajzi könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai szerkesztőség bezárását.","shortLead":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai...","id":"20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd3e74-a126-4af0-b356-3fcb56fca6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","timestamp":"2021. március. 10. 16:12","title":"Senki sem akarná, hogy úgy rúgják ki, mint a Huffington Post 47 munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még várni kell a felmelegedésre.","shortLead":"Még várni kell a felmelegedésre.","id":"20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9394-cbfb-4f71-b9b1-1fe1592d4bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","timestamp":"2021. március. 10. 05:44","title":"Már estétől fagyhat és napközben sem lesz túl meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]