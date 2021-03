Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

