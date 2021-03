Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való együttműködéssel is megvádolta az olcsó termékkulcsokat használókat. Volt, ahol házkutatást is tartottak.","shortLead":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való...","id":"20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3a5-2baa-4813-a9ba-a91cf7e1ba52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 10:36","title":"Lecsapott a német rendőrség azokra, akik olcsó Windows-kulcsokat vásároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","shortLead":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","id":"20210312_szerbia_szputnyik_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee9fcd-9e17-4284-809f-960e8f180e74","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_szerbia_szputnyik_gyar","timestamp":"2021. március. 12. 08:52","title":"Nem csak a kínait, az orosz vakcinát is gyártják majd Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","shortLead":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","id":"20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd63830-6a42-43ee-9183-5d9112014a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 13. 14:30","title":"Szlávik szerint most éppen nehezen becsülhető, mikor lesz a harmadik hullám csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket szexualizált ezzel a magazin, az viszont nem érti, miért.\r

\r

","shortLead":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket...","id":"20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15410c-dbab-4a5f-8c82-8729854b58f8","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","timestamp":"2021. március. 13. 11:52","title":"Lehet-e „szexinek nevezni” egy gyerekruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budai fürdő már 2011-ben elkészült, ám azóta sem nyithatott ki. Most valamivel több mint 5 milliárd forintért kínálják megvételre.","shortLead":"A budai fürdő már 2011-ben elkészült, ám azóta sem nyithatott ki. Most valamivel több mint 5 milliárd forintért...","id":"20210312_elarverezik_a_rac_furdot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3ff2c8-6e93-41b4-a13c-9e3c32e212a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210312_elarverezik_a_rac_furdot","timestamp":"2021. március. 12. 13:16","title":"Elárverezik a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft vadonatúj alkalmazása.","shortLead":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft...","id":"20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c2981-8400-4612-b0d7-2526a3ea039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","timestamp":"2021. március. 12. 11:03","title":"Nem csak jegyzetel, rögtön fordít is a Microsoft alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]