[{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá. A meghosszabbított megbízatás 2021. március 15-től 2022. május 31-ig tart.\r

\r

","shortLead":"Schmidt Mária történészt újra kinevezték a „30 éve szabadon” emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztossá...","id":"20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffa092d-752c-40b9-8bfc-3fd8fb8e8a03","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Harom_esztendo_egy_emlekev_Schmidt_Maria_meg_tovabb_emlekeztethet_a_rendszervaltasra","timestamp":"2021. március. 13. 10:34","title":"Három esztendő egy emlékév: Schmidt Mária még tovább emlékeztethet a rendszerváltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","shortLead":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","id":"20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43afaa6-4bd8-4487-8628-3b441dd0e8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 13:28","title":"Erdőkertesi háziorvos: Azt se tudjuk, milyen oltóanyagot, és hogyan kellene adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi aktivitásának, illetve alvási szokásaiknak követésében.","shortLead":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi...","id":"20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d9d342-07af-4df3-b68a-7fd90005839b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","timestamp":"2021. március. 13. 12:03","title":"Sokat ül a gyerekek a kijelző előtt? Segíthet az új Fitbit okoskarkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez – a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta – közölte Gerhard Adrian, a Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke, aki egyben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) elnöke is.","shortLead":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez –...","id":"20210313_nemetorszag_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08801956-a6e2-494a-a510-dd465b021f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_nemetorszag_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 13. 14:03","title":"A németek már a nyakukon érzik, mit hoz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Ez már a harmadik koronavírus-variáns, ami Brazíliában alakult ki.\r

\r

","shortLead":"Ez már a harmadik koronavírus-variáns, ami Brazíliában alakult ki.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_brazilia_uj_varians_mutans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e27c25-849d-4e6c-b821-9c67e560be10","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210313_koronavirus_brazilia_uj_varians_mutans","timestamp":"2021. március. 13. 08:34","title":"Új variánsát azonosították a koronavírus brazil mutációjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell karanténba menniük, ha igazolják utazásuk gazdasági, üzleti célját.\r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell...","id":"20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f838b-5d29-471f-ac3b-9180c296ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","timestamp":"2021. március. 13. 10:39","title":"Grúziából is szabadon jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétmilliós országban eddig a hivatalos adatok szerint 4694 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés.","shortLead":"A hétmilliós országban eddig a hivatalos adatok szerint 4694 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés.","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_szerbia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e983a-d690-4260-b0d8-21fb011075b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_szerbia","timestamp":"2021. március. 14. 11:34","title":"Szerbiában hamarosan beoltják a kétmilliomodik embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek jobban fertőző mutánsok, amelyek ellen esetleg a jelenlegi oltások sem védenek - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Duda Ernő virológus, immunológus professzor, aki szerint ez 1-2 év alatt fog lecsengeni.","shortLead":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek...","id":"20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79634f44-02ac-44b5-8487-505ac8c2bc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Duda Ernő: Az emberi hülyeség is kellett hozzá, hogy ebből ekkora járvány legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]