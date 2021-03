Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők névsorát. ","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők...","id":"20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85884311-e278-4190-8128-a174bbb4d411","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","timestamp":"2021. március. 15. 08:27","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna interjúdíjat, Markó Béla aranytollas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az előadók, a jelöltek és vendégeik lesznek jelen a gálán. A járvány miatt sokkal áramvonalasabb lesz az egész ceremónia.","shortLead":"Csak az előadók, a jelöltek és vendégeik lesznek jelen a gálán. A járvány miatt sokkal áramvonalasabb lesz az egész...","id":"20210316_Diszebed_nelkul_kell_beerniuk_az_idei_Oscarjelolteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eaef3b-b2f4-4ac9-b57e-3b9e76bef5c3","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Diszebed_nelkul_kell_beerniuk_az_idei_Oscarjelolteknek","timestamp":"2021. március. 16. 10:46","title":"Díszebéd nélkül kell beérniük az idei Oscar-jelölteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül az üzemi konyhák úszták meg kisebb forgalomkieséssel a járványügyi korlátozásokat.","shortLead":"Egyedül az üzemi konyhák úszták meg kisebb forgalomkieséssel a járványügyi korlátozásokat.","id":"20210316_vendeglatas_forgalom_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a08dd-2929-46f5-a479-29907a64d56e","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_vendeglatas_forgalom_visszaeses","timestamp":"2021. március. 16. 14:08","title":"Majdnem felére esett vissza a vendéglátás forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","shortLead":"A vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, azonban az uniós hivatal folytatja vizsgálatait.","id":"20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7cb9b9-47a7-4001-9d9c-0044a0b84ca5","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Magyarorszagon_is_alkalmazott_strategiat_ajanlja_az_AstraZenecavakcinaval","timestamp":"2021. március. 15. 19:35","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Magyarországon is alkalmazott stratégiát ajánlja az AstraZeneca-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várakozásoknak megfelelő eredmények születtek.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő eredmények születtek.","id":"20210314_exit_poll_tartomanyi_valasztas_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d5441e-4bca-4ef2-a23a-166494c73c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_exit_poll_tartomanyi_valasztas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 14. 19:42","title":"Az exit pollok a Zöldek és a szociáldemokraták győzelmét jósolják a németországi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]