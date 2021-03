Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. 