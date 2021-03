Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8","c_author":"HVG","category":"360","description":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","shortLead":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","id":"202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e587-dbf4-469a-9252-d2d699423293","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","timestamp":"2021. március. 15. 13:40","title":"Kortárs írók \"saját Bodor-receptjeikkel\" tisztelegnek Bodor Ádám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Egész világra érvényes minimumot szabnának a társasági adónak, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","shortLead":"Kompolt polgármestere állítja, soha egyetlen fillért nem vett ki a közösből.","id":"20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d7d03e-bafa-47d0-8a44-85aedd5a83f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_kompolt_polgarmester_balazs_zoltan_lottonyeremeny_focioltozo","timestamp":"2021. március. 16. 07:51","title":"Hatszor nyert lottón – ezzel magyarázza egy polgármester a helyieknek szemet szúró életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható telefonjával. Egy neves tervező el is képzelte, milyen lehetne a Pixel Fold.","shortLead":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható...","id":"20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b9c15-f7c0-4d28-adbc-caed8440760e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 15. 10:03","title":"Koncepcióvideón a Google összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]