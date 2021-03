Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus elemzése. ","shortLead":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus...","id":"202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de90822-0dab-4f71-bbb2-fdf17ae4ef57","keywords":null,"link":"/360/202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","timestamp":"2021. március. 11. 14:00","title":"Hol terjed jobban a koronavírus: buszon, edzőteremben vagy éppen húsüzemben? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik kerületi bölcsődébe Cserdiné Németh Angéla szerint.","shortLead":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik...","id":"20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b3c9f-6aae-4675-9d47-b0406b621114","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 11. 18:28","title":"Sorra dőlnek ki az bölcsődei dolgozók, rendkívüli szünetet rendelt el a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra és a kilakoltatások megakadályozására is jut pénz.","shortLead":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra...","id":"20210311_Biden_mentocsomag_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e32451-4f5e-4901-b050-14928a5a9fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Biden_mentocsomag_valsag","timestamp":"2021. március. 11. 05:34","title":"Megszavazták Biden 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 949 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 949 beteg szorul.","id":"20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c16c441-32a4-4a32-89bd-a1478f2cc7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","timestamp":"2021. március. 12. 09:07","title":"Koronavírus: több mint 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 130 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d598f45-c6db-4169-9b15-11448d2dcc74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapat trükkje országos hírnévre tett szert, ezért az MLSZ is lépett, és még a fegyelmi eljárás végét sem várta meg a rendezési jog felfüggesztésével.","shortLead":"A csapat trükkje országos hírnévre tett szert, ezért az MLSZ is lépett, és még a fegyelmi eljárás végét sem várta meg...","id":"20210312_pomaz_foci_szurkolok_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d598f45-c6db-4169-9b15-11448d2dcc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6742d-11f0-4523-a86a-383f634802b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_pomaz_foci_szurkolok_buntetes","timestamp":"2021. március. 12. 07:46","title":"Nem rendezhetnek focimeccset Pomázon, miután ötven nézőt engedtek be biztonsági őrként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt drón.","shortLead":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt...","id":"20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edef030-a1ee-4ec7-8502-2f81a3880e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","timestamp":"2021. március. 11. 18:03","title":"Így néz ki egy drónvideó, amit tökéletesen megkomponáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]