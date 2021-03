Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi buszok első üléseit már a hétvégén sem lehetett használni.","shortLead":"A fővárosi buszok első üléseit már a hétvégén sem lehetett használni.","id":"20210316_koronavirus_bkv_elso_ules_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc412dbe-bc2c-47bd-b877-3fcb49b4509c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_koronavirus_bkv_elso_ules_villamos","timestamp":"2021. március. 16. 18:13","title":"Több villamos első ülését is elzárja az utasok elől a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","shortLead":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","id":"20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eaaaa-087e-4aaf-88e9-a2753e829578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","timestamp":"2021. március. 16. 12:25","title":"Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga legyen saját szája íze szerinti chartát készíttetni. Tíz éve terjesztették a parlament elé az alaptörvényt.\r

