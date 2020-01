Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","shortLead":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","id":"20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5b721b-570a-4881-a0a5-eb45bf9dd0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","timestamp":"2020. január. 21. 17:57","title":"Schobert nem osztja meg a politikusokat, mindenki támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","shortLead":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","id":"20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328fffa-0810-4317-8709-ca4fb7f66299","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","timestamp":"2020. január. 20. 19:58","title":"Kibékülhet, összeállhat a Párbeszéd és az LMP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.

\r

","shortLead":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal...","id":"20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c157dab-9837-49c6-b1e9-c8e0da19b32d","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","timestamp":"2020. január. 21. 09:50","title":"Schobert Norbert akkor sem hagyná el a feleségét, ha 90 kiló lenne, de szexet nem ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének támogatására szánják az összeget.","shortLead":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének...","id":"20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5200150d-0524-436f-9623-c7c56df007b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","timestamp":"2020. január. 21. 20:55","title":"Az Európai Unió 200 millió euróval támogatja az űripart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]