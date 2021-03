Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges intelligenciája ellen, ami felrázhatja az unalmas partikat.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges...","id":"20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb9fd2-3283-4b48-bc17-3d8fbd3ca156","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2021. március. 17. 16:33","title":"Új szabályokkal reformálná meg az unalomba fulladó sakkpartikat Kramnyik nagymester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban úgy látja: másfajta felhasználás is létezik, amivel tovább enyhíthetnénk a környezetre nehezedő terhet.","shortLead":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban...","id":"20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114e22a-7366-4cba-b88f-6064fcd289b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","timestamp":"2021. március. 17. 10:34","title":"Radikálisan csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a kidobott ételekből készült üzemanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288d3f9d-fcc1-4a13-ab66-3fbce41e2b33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekest-dalszerzőt 72 éves korában érte a halál.","shortLead":"Az énekest-dalszerzőt 72 éves korában érte a halál.","id":"20210316_dinnyes_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=288d3f9d-fcc1-4a13-ab66-3fbce41e2b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df212414-9489-419d-8249-2761e104d0b8","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_dinnyes_jozsef","timestamp":"2021. március. 16. 21:01","title":"Meghalt Dinnyés József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány ma ülésezett, azt nem árulta el, hogy milyen döntés született a korlátozások fenntartásáról. ","shortLead":"A kormány ma ülésezett, azt nem árulta el, hogy milyen döntés született a korlátozások fenntartásáról. ","id":"20210317_Gulyas_Alhir_hogy_a_kormany_az_orszag_egyes_teruleteire_vonatkozo_korlatozasokra_keszulne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0222a6b3-01ef-470a-9d06-ff69681051e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Gulyas_Alhir_hogy_a_kormany_az_orszag_egyes_teruleteire_vonatkozo_korlatozasokra_keszulne","timestamp":"2021. március. 17. 18:47","title":"Gulyás: Álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","shortLead":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","id":"20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d551f-b2b3-42fe-aa6a-21d673be9d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 16. 12:36","title":"Ötven százalék feletti az oltási hajlandóság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f003f4b-c33d-4134-aff4-416eaa8f80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető pályája éles kanyart vett a zeneipar felé. ","shortLead":"A műsorvezető pályája éles kanyart vett a zeneipar felé. ","id":"20210316_Pachmann_Peter_probababakkal_nosztalgiazik_a_videoklipjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f003f4b-c33d-4134-aff4-416eaa8f80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4043be-70f0-426f-8c99-438a00f86828","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Pachmann_Peter_probababakkal_nosztalgiazik_a_videoklipjeben","timestamp":"2021. március. 16. 11:16","title":"Pachmann Péter próbababákkal nosztalgiázik a videoklipjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]