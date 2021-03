Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","shortLead":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","id":"20210318_szersen_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa518dce-3b84-4571-a6e9-a18c42335af7","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_szersen_gyula","timestamp":"2021. március. 18. 05:08","title":"Meghalt Szersén Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és valóban vannak kutatások, amelyek szerint sok szellemi dolgozó ennyi időt sem tölt el hatékony munkával a heti 40 óra alatt. De mennyit dolgozunk valójában, és mennyi lenne az ideális munkaidő?","shortLead":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és...","id":"20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116e2d3b-1db7-407a-bbbd-3a33c5be0118","keywords":null,"link":"/360/20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","timestamp":"2021. március. 17. 07:00","title":"Miért nem csak 15 óra az átlagos heti munkaidő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","shortLead":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","id":"20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e2af9-c17e-47af-b804-af982987fa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","timestamp":"2021. március. 17. 19:56","title":"Hamis nukleáris riasztás jelent meg a lengyel atomügynökség oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. A házelnök immunis a döntésre, de a 8,2 millióra bírságolt, négygyerekes Tordai Bence nem hátrál meg.","shortLead":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi...","id":"20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a3e4a-8791-463d-a753-a5d090900cbf","keywords":null,"link":"/360/20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"Kövér politikai bosszúja a milliós büntetésekkel nem rettenti meg az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"Lukács András - Tóth Csaba","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, túlbonyolított stratégia is foglalkozik azzal, hogyan csillapítsák a forgalmat a fővárosban, csak az marad ki, ezt hogy kívánják elérni. A korábbi hibákból pedig nem tanult az önkormányzat. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnökének és Tóth Csaba, a csoport szakértői testületének tagjának véleménycikke. ","shortLead":"Két, túlbonyolított stratégia is foglalkozik azzal, hogyan csillapítsák a forgalmat a fővárosban, csak az marad ki, ezt...","id":"20210316_Levego_Munkacsoport_forgalomcsillapitas_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351b859-f405-4b02-b0d9-34bde2b6b9a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_Levego_Munkacsoport_forgalomcsillapitas_fovaros","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Levegő Munkacsoport: Komolytalanok a fővárosi forgalomcsillapításra irányuló stratégiák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","shortLead":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","id":"20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa94fb3d-134c-490b-8005-04ac036c28fb","keywords":null,"link":"/elet/20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","timestamp":"2021. március. 17. 18:09","title":"Műsort kap a Kossuth rádióban Merkely Béla és Szlávik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS háttértörténetét Litkai Gergely göngyölíti fel, akihez eljutott egy titkos anyag az adatbázisról és az algoritmusról. Adott minden, ami a sikeres oltási programhoz kell: Foxpost csomagautomata, 1993-as Matáv-telefonkönyv, Müller Cecília VIP-listája, Kenó-sorsológömb. ","shortLead":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS...","id":"20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fe7ab-4347-41f5-b845-57cbabdf2c86","keywords":null,"link":"/360/20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kiszivárgott prezentáción minden, amit az oltáskáoszról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]