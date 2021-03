Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen szedik az áldozatokat. A rendszerváltás óta csak négy új közkórház épült.","shortLead":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen...","id":"202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ab8c2-b22e-406a-a544-1775ea7003e4","keywords":null,"link":"/360/202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","timestamp":"2021. március. 19. 13:00","title":"Ceausescu öröksége, hogy havonta tör ki halálos tűz a romániai kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS háttértörténetét Litkai Gergely göngyölíti fel, akihez eljutott egy titkos anyag az adatbázisról és az algoritmusról. Adott minden, ami a sikeres oltási programhoz kell: Foxpost csomagautomata, 1993-as Matáv-telefonkönyv, Müller Cecília VIP-listája, Kenó-sorsológömb. ","shortLead":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS...","id":"20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fe7ab-4347-41f5-b845-57cbabdf2c86","keywords":null,"link":"/360/20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kiszivárgott prezentáción minden, amit az oltáskáoszról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt tartalmat, hogy az megjelenne az illető csatornáján.","shortLead":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt...","id":"20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065dc5e-d157-427f-afb6-2989fd78151a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","timestamp":"2021. március. 18. 17:03","title":"Új funkciót kap a YouTube, hogy minden tartalom jogtiszta legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ITM sikerjelentést tett közzé, pedig továbbra sincs mire büszkének lenni.\r

\r

","shortLead":"Az ITM sikerjelentést tett közzé, pedig továbbra sincs mire büszkének lenni.\r

\r

","id":"20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f83135-dee4-4609-9091-5dde6c075e34","keywords":null,"link":"/elet/20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba","timestamp":"2021. március. 18. 11:38","title":"A tavalyi negatív rekord után kicsit többen jelentkeztek a felsőoktatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő.","shortLead":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki...","id":"20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7224dc3-7fa3-4dc6-96c5-97ec68746fda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","timestamp":"2021. március. 18. 20:32","title":"99 eurócent osztalékot fizetne 2020 után a Graphisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","shortLead":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e27f9ca-2f27-47e9-9bba-f26134966fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 19. 09:30","title":"Koronavírus: minden eddiginél több, 10 759 új fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor...","id":"20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1e87f0-98f3-429e-8613-d2f11e7658db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 19:08","title":"Kemenesi Gábor: Már látszik, hogy a járvány méregfoga kihúzható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488750a-aa8c-48e0-9930-4d892798db80","keywords":null,"link":"/sport/20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","timestamp":"2021. március. 17. 23:23","title":"A címvédő és a Chelsea is a nyolc közé masírozott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]