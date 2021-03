Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak így csökkenthető a fertőzésveszély. A szülők úgy vélik: a kérés túlzás.","shortLead":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak...","id":"20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a779b5dd-96e2-4752-b6d4-f5d013c988d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","timestamp":"2021. március. 19. 09:43","title":"Gyakorivá vált az ekcémás bőr a brit gyerekeknél a gyakoribb kézmosás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","shortLead":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","id":"20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b5f9-2d51-4272-bd46-829d08d8338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","timestamp":"2021. március. 19. 14:41","title":"Közel hárommilliós bónuszt fizet a dolgozóinak a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra költhessék a pénzt, amire a fővárosnak valóban szüksége van – értékelt a főpolgármester.","shortLead":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra...","id":"20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6017465-77ee-4543-867d-17beecfade1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","timestamp":"2021. március. 18. 17:19","title":"Karácsony: Jövő héten indulnak a tárgyalások, mire költhetnek Budapesten 3000 milliárd forint uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna egészségügyi biztosítására a mentőket úgy, hogy a rendes munkaidőkeretükbe bele sem számít az ott végzett munka. Eközben a járvány miatt már többször is vidékről érkeznek besegíteni mentőegységek. Az Országos Mentőszolgálat szerint az ellátást nem zavarja a rendezvény. ","shortLead":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna...","id":"20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e41d4d2-2093-45b5-ac36-ee3246db9ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","timestamp":"2021. március. 18. 13:48","title":"Alig látnak ki a mentők a munkából, de birkózóversenyre még kivezénylik őket biztosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","shortLead":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","id":"20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a1e34-6088-4d71-a02e-4bada1533c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","timestamp":"2021. március. 17. 22:33","title":"Késeléssel végződött két autós konfliktusa Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is állapodnak meg, ő – mint fogalmaz – be fog állni a sorba. 2018-ban, LMP-s színekben volt már miniszterelnök-jelölt, most nem gondolkodik ezen, azt mondja, vannak nála esélyesebb jelöltek az ellenzéki térfélen. Szerinte bármelyik ellenzéki aspiráns alkalmasabb lenne az ország helyzetének kezelésére, mint Orbán Viktor. ","shortLead":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is...","id":"20210319_Elesben_Szel_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43280f-3792-4951-a042-3f91b8082fa2","keywords":null,"link":"/360/20210319_Elesben_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. március. 19. 15:25","title":"Élesben Szél Bernadett-tel: Amellé fogok állni, akiről a választók azt mondják, hogy az ő emberük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]