Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi az MNB.","shortLead":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi...","id":"20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d9bdc8-dc5a-454a-b988-5a55cb0ddccc","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","timestamp":"2021. március. 19. 10:19","title":"12 millióra bírságolta az ING Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb522ad-f012-45db-9e2c-3b4175d56239","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","timestamp":"2021. március. 19. 09:11","title":"Orbán: Egy hétig biztos maradnak a jelenlegi szabályok, húsvétról jövő héten döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny mintaként szolgál a vívóélet újraindításában.","shortLead":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny...","id":"20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2564f-80ee-489b-b717-090e08b552f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 19. 19:43","title":"30 résztvevő fertőződhetett meg a budapesti kardvívó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem magánban érkezik a viselhető eszköz.","shortLead":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem...","id":"20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dead5182-00af-4e51-9d2e-7c91bb730b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","timestamp":"2021. március. 19. 10:03","title":"Megvan a dátum: jön a OnePlus 9, és egy új okosóra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja.","shortLead":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar...","id":"20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33442fc9-b395-4365-9e23-f8317337f53c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","timestamp":"2021. március. 20. 16:00","title":"Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni a turizmust járványhelyzet alatt is.","shortLead":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni...","id":"20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8765e32b-72d1-443a-9077-ecea5ff5a4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","timestamp":"2021. március. 19. 18:40","title":"Görögország már április közepétől fogadja az uniós országokból érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","shortLead":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","id":"20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367c2b71-bd58-4769-a10d-86a269a530b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 16:06","title":"Nagy-Britanniában a felnőttek fele megkapta az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","shortLead":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","id":"20210319_BL_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45307f7-ada3-4f29-8cb0-9ad4c391f19c","keywords":null,"link":"/sport/20210319_BL_sorsolas","timestamp":"2021. március. 19. 12:35","title":"Szuperrangadók jönnek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]