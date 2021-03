A koronavírus-járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője vasárnap a közmédiának.

Galgóczi Ágnes szerint a regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát. Galgóczi Ágnes nem beszélt róla, de az RTL Klub birtokába került minisztériumi belső levél szerint a kormány több mint 250 napi halálesettel és 14 ezer kórházban lévő emberrel számol a járvány csúcsán.

Már több vírusvariáns is megjelent Magyarországon, ezek közül legnagyobb számban a brit mutánst mutatták ki. Ez a variáns sokkal gyorsabban terjed és súlyosabb fertőzést is tud okozni. Emiatt emelkedik a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is.

A számok miatt a kormány egy héttel meghosszabbította a védekezési intézkedéseket (bár nem vezetett be regionálisan eltérő szabályokat). A főosztályvezető beszélt arról is, az előírásokat fontos betartani, és tart az oltási kampány is. Már több mint 1,5 millió embert beoltottak Magyarországon. Az oltásra regisztráltak száma is folyamatosan emelkedik, már a 3 milliót is meghaladja.

Csúcsra jár az oltási program, de jelenlegi tempóban így sem lesz nyitás húsvétra Alaposan felpörgette a kormány az oltási programot, de a jelenlegi számok mellett nem reális, hogy - a korábban hangoztatott cél értelmében - minden 60 év felettit beoltsanak húsvétig, a két és félmillió beoltottat pedig április közepére érhetjük el.

Hozzátette, az új gyógyszereknél, oltásoknál sokkal szorosabb a felügyelet, az oltásokat végzőknek jelenteniük kell az oltás után jelentkező reakciókat. Az AstraZeneca-vakcinával kapcsolatos jelzéseket is kivizsgálták, az Európai Gyógyszerügynökség pedig azt közölte: az AstraZeneca oltóanyaga biztonságos. Más országokkal ellentétben Magyarországon nem függesztették fel egy kis időre sem az AstraZeneca használatát.