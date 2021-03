Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést kínálnak cégeknek. Az elmúlt egy évben még nagyobb lett az amúgy is nagy üzlet.","shortLead":"A Stripe lett a Szilícium-völgy történetének legértékesebb cége, pedig első nagyon unalmas a profil: digitális fizetést...","id":"20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6ce26d-7d21-42b9-9814-617967dadb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6abd12-28eb-4d57-9d48-5c3a21f56541","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_stripe_sziliciumvolgy_95milliard","timestamp":"2021. március. 21. 14:42","title":"A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció után pár évvel a Kilimandzsárót is megmászta. Részlet Mocsonoky Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.","shortLead":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció...","id":"20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8e91-8ff0-4e01-9a50-3e7b467f819a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","timestamp":"2021. március. 21. 17:15","title":"\"Igyekszem jól kihasználni az életet\" - Egy tüdőtranszpantált inspiráló vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","shortLead":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","id":"20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0389bc-5966-4d49-98bf-0b1beba35656","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2021. március. 20. 16:32","title":"Hó, szél, hideg: még egy utolsót rúg a tél ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó platformja fejlesztésére. ","shortLead":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó...","id":"202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112ea439-f7a2-4c54-b297-cabbe3d0ac0e","keywords":null,"link":"/360/202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","timestamp":"2021. március. 21. 11:10","title":"Apjuk majdnem belehalt a rossz gyógyszeradagolásba, csináltak hát erre egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke ígérete szerint poligráffal fog válaszolni a kommentelői kérdésekre.","shortLead":"A Momentum elnöke ígérete szerint poligráffal fog válaszolni a kommentelői kérdésekre.","id":"20210321_feketegyor_andras_poligraf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c4d9a-f67d-429a-b9e5-35dee284f8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_feketegyor_andras_poligraf","timestamp":"2021. március. 21. 15:10","title":"Hazugságvizsgálóra köti magát Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]