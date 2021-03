Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen az álprofil.","shortLead":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen...","id":"20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df554-289f-41bf-b388-739ea71f7948","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","timestamp":"2021. március. 23. 10:39","title":"Három hónap alatt 1,3 milliárd kamuprofilt törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","id":"20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bef98-c912-486e-85b4-46698eec80b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 23. 10:35","title":"Lavrov most Kínában hibáztatja az Európai Uniót a kapcsolatok megromlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","shortLead":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","id":"20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e6f712-58bb-412c-8406-32380184105d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","timestamp":"2021. március. 23. 09:47","title":"Ingyen kapják a fánkot a beoltottak az egyik amerikai fánkozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","shortLead":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","id":"20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f1340-86b6-4455-bc10-5816d40e19b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","timestamp":"2021. március. 23. 10:14","title":"Orbán: Addig nem tudunk nyitni, amíg minden 65 fölötti regisztrált nincs beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus okozta betegségen.","shortLead":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus...","id":"20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c0c234-87ca-439d-a27b-5944a8783919","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","timestamp":"2021. március. 24. 11:56","title":"Jakab: Fél évvel a betegség után a betegek 61 százaléka védett az újabb fertőzéstől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden eddiginél nagyobb izgalomba hozta az internetezőket.","shortLead":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden...","id":"20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9ac89-6d1e-4fd3-b0e8-99d8ecf976c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","timestamp":"2021. március. 23. 18:08","title":"Találtak egy 3000 éves arany arcmaszkot Kínában, rögtön mém lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]