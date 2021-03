Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint elkerülhetetlen, hogy a miniszterelnök is távozzon.","shortLead":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint...","id":"20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a0d7a-17f1-4232-824c-2cd5499b42a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 23. 19:35","title":"Két héten belül a negyedik szlovák miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről Sandra Gallina beszélt az Európai Parlament szakbizottsága előtt. Az igényelt mennyiségre, és a teljesítés részleteire vonatkozó információk a gyógyszergyártó cégek és a tagállami kormányok közötti megállapodásban szerepelnek.","shortLead":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről...","id":"20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6871e-0f39-4099-a6ff-84b30755e79d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 16:25","title":"Újabb dokumentummal igazolja Brüsszel, hogy a kormány csúsztat a vakcinaszerződésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1141147b-c937-4a46-ab3e-fe8488f34fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter felkérte Veres Pált, Miskolc polgármesterét, hogy legyen tag a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumában.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter felkérte Veres Pált, Miskolc polgármesterét, hogy legyen tag a Miskolci Egyetemet fenntartó...","id":"20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1141147b-c937-4a46-ab3e-fe8488f34fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f706-803f-4fce-a964-5d7b64849e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. március. 22. 22:32","title":"Varga Judit független polgármestert enged be egy egyetemi alapítvány kuratóriumába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","shortLead":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","id":"20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f7bc2-9041-42ed-b3a3-deaf62eb066f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. március. 22. 13:03","title":"Ha zúg a füle, és szédeleg, inkább ne menjen közösségbe – lehet, hogy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utascentrum építésének előkészítő munkái miatt nagy lezárás jön a Keleti pályaudvaron.","shortLead":"Az utascentrum építésének előkészítő munkái miatt nagy lezárás jön a Keleti pályaudvaron.","id":"20210323_keleti_palyaudvar_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746cfdc3-c469-4ba1-9387-3a6d1ee279c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_keleti_palyaudvar_lezaras","timestamp":"2021. március. 23. 11:02","title":"Lezárják a Keleti pályaudvar alagsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]