Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint a készülék még idén az első vásárlók kezébe kerülhet.","shortLead":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint...","id":"20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9f41-97d8-43dc-b4c1-172a788f2b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 23. 07:03","title":"Az egy dolog, hogy összehajtható telefont ad ki a Samsung, na de még milyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0eb280-b5b7-4268-b338-0b042c51f34c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt hibajelenség miatt számos alkalmazás nem tölt be az androidos készülékeken. A probléma egy rendszerszoftverrel van, a Google már kiadta a hozzá tartozó javítást.","shortLead":"Egy kiterjedt hibajelenség miatt számos alkalmazás nem tölt be az androidos készülékeken. A probléma...","id":"20210323_android_system_webview_frissites_akalmalmazas_osszeomlik_nem_tolt_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0eb280-b5b7-4268-b338-0b042c51f34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500eb9a-8173-477f-80b4-3c724c52ada3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_android_system_webview_frissites_akalmalmazas_osszeomlik_nem_tolt_be","timestamp":"2021. március. 23. 11:17","title":"Vészfrissítést adott ki a Google a sorra összeomló androidos alkalmazások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerint a Fidesz–KDNP ma kétszer tagadta meg a szolidaritást. ","shortLead":"Szél Bernadett szerint a Fidesz–KDNP ma kétszer tagadta meg a szolidaritást. ","id":"20210323_szel_bernadett_kilakoltatas_kepviseloi_tiszteletdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97f038-96b9-4d28-9b75-368cb2b51f08","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_szel_bernadett_kilakoltatas_kepviseloi_tiszteletdij","timestamp":"2021. március. 23. 16:28","title":"Háttérhatalmazva szavazták le a kormánypártok a kilakoltatási tilalom meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják az előfoglalási jogot.","shortLead":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják...","id":"20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258ac21-bcc9-4311-ba46-7a70eb5edeeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","timestamp":"2021. március. 24. 05:19","title":"Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film mellékszereplőjeként Oscar-díjra jelöltek, és az Egy kis előkelőség című vígjátékért Golden Globe-díjjal jutalmaztak.","shortLead":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film...","id":"20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bff155-fbb7-4ddf-b09c-8d1f28cd2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","timestamp":"2021. március. 24. 13:06","title":"Meghalt George Segal Golden Globe-díjas amerikai színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 23. 14:30","title":"Mennyire lehet zöld a jövő építőipara?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves szinten közel 4 százalékos inflációra számítanak. Hiába a járvány harmadik hulláma, a jegybank nem rontott GDP-növekedési előrejelzésén, 4–6 százalékot vár, ami Matolcsy György szerint „kanyarban előzés”.","shortLead":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves...","id":"20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b869fdf-16ad-49b3-9378-9dfdf0ce8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","timestamp":"2021. március. 23. 16:35","title":"A jegybank rég nem látott áremelkedésre és „kanyarban előző” gazdasági növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]