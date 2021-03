Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","id":"20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e720469f-f200-426c-bcc1-c8bca0ef7af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 12:16","title":"Dobrev Klárának kétoldali tüdőgyulladása lett a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet lesz, többek között Szőke Abigélt, Szász Júliát, Váradi Gergelyt és Thuróczy Szabolcsot láthatjuk majd a főbb szerepekben. ","shortLead":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet...","id":"20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989be6d6-95d9-42ae-b405-202732917f94","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","timestamp":"2021. március. 25. 10:01","title":"Szerelem, buli és árulás a demokratikus ellenzékben – új magyar sorozatot forgat az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","shortLead":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","id":"20210324_kave_zsiregetes_testedzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be6e45-b5ad-4143-a8e8-27f2b85262be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_kave_zsiregetes_testedzes","timestamp":"2021. március. 24. 16:03","title":"Szokott edzés előtt kávézni? Lehet, hogy érdemes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs rendszere az iPadOS-re emlékeztet.","shortLead":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs...","id":"20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77848914-6981-438d-a7e9-9d10ef7ba8d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","timestamp":"2021. március. 23. 11:03","title":"Különleges táblagép érkezik, papíron nagyon jól mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek állapotát hosszú távon vizsgáló felmérések rendre arra az eredményre jutnak, hogy aggasztó szövődményei lehetnek a fertőzésnek. ","shortLead":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek...","id":"20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6892ab9f-ab35-458c-ac51-d6b70d70c74a","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","timestamp":"2021. március. 23. 11:53","title":"Háromból egy fertőzőtt hónapokkal később is a Covid szövődményeivel küszködik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","shortLead":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","id":"20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349792b9-6c7d-407e-ba05-1d03c05d68c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","timestamp":"2021. március. 24. 15:23","title":"Az orosz parlament megszavazta Putyin újraválaszthatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","shortLead":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","id":"20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9cf20d-8725-49d8-9538-ef6264c147fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","timestamp":"2021. március. 24. 18:47","title":"Már lehet pályázni a 2021-es Év háza díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]