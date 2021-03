Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Mindössze” az átláthatósággal, a hatékonysággal és a megbízható szállítással van baj a kínai oltóanyagok kapcsán – írja a Financial Times.","shortLead":"„Mindössze” az átláthatósággal, a hatékonysággal és a megbízható szállítással van baj a kínai oltóanyagok kapcsán –...","id":"20210325_Financial_Times_Eros_ketelyek_a_kinai_vakcinak_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55279e3c-3963-4262-9ec3-d332536fa62c","keywords":null,"link":"/360/20210325_Financial_Times_Eros_ketelyek_a_kinai_vakcinak_korul","timestamp":"2021. március. 25. 07:08","title":"Financial Times: Erős kételyek a kínai vakcinák körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","shortLead":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","id":"20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34144121-1f27-4ed8-9cb2-c972ade35a32","keywords":null,"link":"/sport/20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","timestamp":"2021. március. 25. 07:13","title":"Vereséggel rajtolt az U21-es fociválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai védelmi miniszter Magyarországra jön, a beoltottak pedig Görögországba utazhatnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213f623-03cb-419e-8c0b-1175af547aaa","keywords":null,"link":"/360/20210324_Radar360_Arnyaltabb_korlatozas_johet_kevesen_jelentkeztek_az_SZFEre","timestamp":"2021. március. 24. 07:58","title":"Radar360: Árnyaltabb korlátozás jöhet, kevesen jelentkeztek az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott egyeztetésen, ahol a kormányzati elvonásokkal kapcsolatos kompenzáció volt a téma. A megbeszélés egy ponton majdnem megszakadt, de végül enyhült a feszültség. Az államtitkár csak annyit ígért, hogy áttekintik és a kormány elé viszik a kéréseket. A következő felvonás április végén jön.","shortLead":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott...","id":"20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4573fd0-9de0-4f1b-97b1-adad9d72e2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 24. 18:35","title":"Ultimátumszerű alapelvek, kevés ígéret – így egyeztet Fürjes Balázs egy kerülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zara Tindall szülése meglehetősen drámai volt.","shortLead":"Zara Tindall szülése meglehetősen drámai volt.","id":"20210324_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_tizedik_dedunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588718f4-7008-42d8-a784-26a1a002af40","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_tizedik_dedunokaja","timestamp":"2021. március. 24. 11:07","title":"Megszületett Erzsébet királynő tizedik dédunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]