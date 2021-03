Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","shortLead":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","id":"20210326_edzotermek_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a53373-3b6f-4605-933b-d53ea18ba6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_edzotermek_igazolas","timestamp":"2021. március. 26. 19:33","title":"170-en edzettek egy budapesti teremben, amikor a rendőrség razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert táncos-, koreográfus-, és pedagógiai munkásságával, egyedi táncnyelv létrehozásával érdemelte ki a Kossuth-díjat.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert...","id":"20210328_Frenak_Pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bef850-90c5-41de-ac8c-ef255c12252e","keywords":null,"link":"/360/20210328_Frenak_Pal","timestamp":"2021. március. 28. 13:30","title":"Frenák Pál: Ma behatárolt stílushullámokon kell szörfözni mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan megsérültek, de az eddigi információk szerint csak a terroristák haltak meg. ","shortLead":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan...","id":"20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077de60e-44ca-404a-96f0-eb19c2e9f2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Ismét egy keresztény templom ellen követtek el merényletet Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon is nagy a torlódás. ","shortLead":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon...","id":"20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362e0393-5ffe-444b-b96b-91581762c62d","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","timestamp":"2021. március. 28. 09:23","title":"Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen a hozzáállás, az emberek még mindig nem érzik át, hogy mekkora a baj – mondta az Indexnek Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.","shortLead":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen...","id":"20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5395ea-6146-4b9f-bced-0e62716cb46f","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2021. március. 27. 19:32","title":"Meglesz a böjtje a felelőtlenségnek – állítja Zacher Gábor a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]