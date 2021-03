Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","id":"20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf1a8e6-8753-49e4-bce0-fcbed72f47f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","timestamp":"2021. március. 27. 10:03","title":"\"Előhozták a múlt sötétjéből\" Tutanhamon fáraó apjának arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5ea48d-0b8d-447c-8bcc-eb580f4963e3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az 1871-es népfelkelés megrengette a társadalmi hierarchiát és jelentős közéleti szerephez juttatta a nőket is. Emancipációtörténeti szempontból ez kulcsfontosságú, bár az, hogy választójogot kapjanak, akkor még szóba sem jött.\r

