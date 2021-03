Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről videó is készült.","shortLead":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről...","id":"20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c3201-80aa-4a45-ba33-2233ccecdd70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"Videó: orosz atom-tengeralattjárók jelentek meg az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk a propagandaminiszter friss feleségeként, jó eséllyel nem éri meg a ráfordított energia. Ráadásul az sem biztos, hogy egy elszabadult kollégiumi buli képei bárkit is zavarnának.","shortLead":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk...","id":"202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c6595a-e213-4395-85f8-7ec11d05e37b","keywords":null,"link":"/360/202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","timestamp":"2021. március. 28. 08:15","title":"Hogyan törölhetjük le magunkat a netről? Egyáltalán van-e értelme belevágni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon is nagy a torlódás. ","shortLead":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon...","id":"20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362e0393-5ffe-444b-b96b-91581762c62d","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","timestamp":"2021. március. 28. 09:23","title":"Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","id":"20210329_baleset_torlodas_m0","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d711a-2e05-4b45-8f21-96584543309c","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_torlodas_m0","timestamp":"2021. március. 29. 13:44","title":"Baleset miatt lezárták az M0-s autóutat Halászteleknél, kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","shortLead":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","id":"20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d49469-eee6-43d4-a39d-0ca57b9b53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2021. március. 29. 06:26","title":"Továbbra is rendőrök őrzik Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221","c_author":"hvg.hu/Blikk","category":"elet","description":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","shortLead":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","id":"20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9998e6-3559-498f-a665-15e7e3ed7b7f","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","timestamp":"2021. március. 28. 11:23","title":"Nincs jól a covidos Nacsa Olivér és nem érti a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]