Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban...","id":"20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bffc0d-d0f8-43b8-b650-b1c183fc992c","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","timestamp":"2021. március. 27. 14:33","title":"Szlávik: Legkorábban április közepén kezdhet lassulni a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4788c351-8a85-4491-8486-d15fe9fc3012","keywords":null,"link":"/360/20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","timestamp":"2021. március. 27. 16:30","title":"Nyilvánosságra hozták az ügynöklistát – 1991. március 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e0a390-1e60-4f36-a676-166ef3380c64","c_author":"BI","category":"elet","description":"Máris legalább félezer nyári tábort meghirdettek, pedig még nem is biztos, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi a gyerekek fogadását. A szülőket arra biztatják, hogy jelentkezzenek, mert ha mégsem indulnak el a táborok, visszafizetik nekik az előleget. Lehet találni 300 ezerért nyelvi, 50 ezerért katonai tábort, de 20 ezerért elérhető számos napközis tábor is.\r

\r

","shortLead":"Máris legalább félezer nyári tábort meghirdettek, pedig még nem is biztos, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi...","id":"20210327_A_taboroztatok_nagyon_keszulnek_a_nyarra_kerdes_a_COVID_mit_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e0a390-1e60-4f36-a676-166ef3380c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4dfb0c-407a-4752-9f7c-06ef91f344d6","keywords":null,"link":"/elet/20210327_A_taboroztatok_nagyon_keszulnek_a_nyarra_kerdes_a_COVID_mit_akar","timestamp":"2021. március. 27. 14:10","title":"A táboroztatók nagyon készülnek a nyárra, kérdés, a koronavírus mit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól láthatóan kell közölni a boltok bejáratánál, hányan lehetnek bent. ","shortLead":"Jól láthatóan kell közölni a boltok bejáratánál, hányan lehetnek bent. ","id":"20210327_Megjelent_a_kozlony_az_uj_szabalyokkal_igy_vasarolhatunk_ha_megvan_a_25_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a400380-1c05-4e83-a8b3-34e0ab20c169","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Megjelent_a_kozlony_az_uj_szabalyokkal_igy_vasarolhatunk_ha_megvan_a_25_millio_beoltott","timestamp":"2021. március. 27. 16:53","title":"Megjelent a közlöny az új szabályokkal, így vásárolhatunk, ha megvan a 2,5 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","id":"20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefb41b4-ebfd-418c-af00-2eb1309969f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","timestamp":"2021. március. 27. 12:57","title":"Gulyás Gergely: Áprilisban mindenképpen ebédelhetünk már egy étterem teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén pénteken.","shortLead":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette...","id":"20210329_putyin_szabalyozas_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c87d1b-6753-4fce-bf88-d8652108bc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_putyin_szabalyozas_internet","timestamp":"2021. március. 29. 07:33","title":"Megszólalt Putyin: regulázni kellene, mit csinálhatnak az interneten az országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]