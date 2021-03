Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes szervezeteivel szemben, válaszul arra, hogy korábban Washington és Ottawa más országokkal közösen kínai állampolgárokra szabott ki büntetést az északnyugat-kínai Hszincsianggal összefüggésben.","shortLead":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes...","id":"20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534662e1-d6ec-4106-af52-37ca65570856","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","timestamp":"2021. március. 27. 19:03","title":"Folytatódik a diplomáciai csörte Kína és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tiltakozót lőttek agyon szombaton Mianmarban a hadsereg katonái. 60-100 között lehet a halálos áldozatok száma, ez az eddigi legvéresebb nap a februári katonai puccs óta. ","shortLead":"Több tucatnyi tiltakozót lőttek agyon szombaton Mianmarban a hadsereg katonái. 60-100 között lehet a halálos áldozatok...","id":"20210327_Gyilkos_hetvege_Mianmarban__a_legtobb_halalos_aldozat_a_puccs_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a3da4-0828-4086-bcea-079ec29052bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Gyilkos_hetvege_Mianmarban__a_legtobb_halalos_aldozat_a_puccs_ota","timestamp":"2021. március. 27. 15:01","title":"Gyilkos hétvége Mianmarban – a legtöbb halálos áldozat a puccs óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","shortLead":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","id":"20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9de553-1aa2-4fd0-adf2-f9617d4e8ab5","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","timestamp":"2021. március. 28. 20:46","title":"Magyarország 3-0-ra nyert San Marino ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett elkotorni. 321 hajó vár, hogy újra elinduljon a forgalom.","shortLead":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett...","id":"20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff89246-92e6-4e2f-9146-ab3a98d2c6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","timestamp":"2021. március. 28. 07:50","title":"Végre sikerült megmozdítani a Szuezi-csatornában rekedt Ever Given teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","id":"20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9764a3-957d-4407-80af-7b32a0b31eea","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","timestamp":"2021. március. 27. 12:09","title":"Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6748597b-32aa-4a79-8e8f-5b1ad5b78499","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Koronavírus: 189 elhunyt, 7263 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","shortLead":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","id":"20210329_kulker_kereskedelem_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d385e5-8355-45c2-850d-2d92471a6dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_kulker_kereskedelem_ksh","timestamp":"2021. március. 29. 10:05","title":"Az autók, a húsok és a harmatgyenge forint miatt indult rosszul 2021 a magyar külkereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]