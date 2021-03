Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes jeleneteit a világűrben forgatják.","shortLead":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes...","id":"20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4498bf2-97f7-438f-9dc9-a14a0e9becdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","timestamp":"2021. március. 29. 05:03","title":"Az egy dolog, hogy az űrben játszódik a film, de ott is fogják forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","shortLead":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","id":"20210329_eladas_europai_gyar_Honda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a88f1e-7586-4242-916d-76e1a4e0c84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_eladas_europai_gyar_Honda","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Eladta egyetlen európai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","shortLead":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ffd6e-bbd6-4067-aba8-be404aebc142","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","timestamp":"2021. március. 29. 17:25","title":"5000 mAh-s akkumulátor és egy második kijelző is van a Xiaomi legújabb mobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","shortLead":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","id":"20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cb215d-3c85-4ca8-bebc-2183d5494f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2021. március. 29. 07:54","title":"Belebukott az orosz vakcina körüli botrányba Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni tudták, hogy versenysportolók. Ezt a kiskaput több olyan sportklub is kihasználja, ahol egyébként jellemzően hobbisportolók edzenek. A Magyar Antidopping Csoport munkatársai elméletileg bárhol és bármikor ellenőrizhetnék a \"kamu\" versenysportolókat is, amiből a klubbal együttműködő szövetségek jöhetnek ki rosszul.","shortLead":"Nemrég 170 embert igazoltattak egy budapesti pláza konditermében, mindannyian szabályszerűen edzettek, mert igazolni...","id":"20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b63b959-4114-4a24-a35a-1ba2c8596e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a5cb20-a598-4a98-96c9-fe5701120765","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Barmikor_ellenorizhetnek_a_doppingellenorok_a_jarvany_miatt_versenysportolova_valt_hobbisportolokat","timestamp":"2021. március. 30. 06:40","title":"Bármikor ellenőrizhetnék a doppingellenőrök a járvány miatt versenysportolóvá vált hobbisportolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","shortLead":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","id":"20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a273f51-24f6-4560-b2b7-6f13a905e70d","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","timestamp":"2021. március. 29. 09:55","title":"Kosz, penész mindenütt – sütőüzemet záratott be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","shortLead":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","id":"20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900d999-5cf3-4ade-93c0-c99be749ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","timestamp":"2021. március. 30. 09:41","title":"Napi 100 kilométer ajándékba: ezt ígéri az 1000 lóerős napelemes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","shortLead":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","id":"20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123ac1-dc89-4457-a185-39656b4ffc2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. március. 30. 08:58","title":"14 oldalon keresztül sorolja a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályait az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]