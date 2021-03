Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni”.","shortLead":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre...","id":"20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c0d98-03c0-46fb-b027-4e7a5e2f109a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","timestamp":"2021. március. 30. 16:42","title":"Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","shortLead":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","id":"20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbac0c3-5d5e-4e05-9ce1-f1b6d84496b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","timestamp":"2021. március. 29. 18:35","title":"Ezermilliárdot spóroltak a németek a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","shortLead":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","id":"20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915dda1-76bb-4cc8-b5aa-2fd504c5bdaf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","timestamp":"2021. március. 30. 12:30","title":"Megéri az alkohol mellett a cigit is letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040d63e7-2a16-42f7-99ce-b482ad970b47","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Míg a 2008-as válságból az olyan fast fashion márkák emelkedtek ki abszolút győztesként, mint a Zarát is gyártó Inditex, a mostaniból a még gyorsabb, az úgynevezett ultra fast fashion márkák profitálnak kőkeményen. De a mára szinte jó öregnek számító fast fashion szegmensen sem ütött akkorát az elmúlt egy év és a pandémia, hiába látunk bezárt üzleteket.","shortLead":"Míg a 2008-as válságból az olyan fast fashion márkák emelkedtek ki abszolút győztesként, mint a Zarát is gyártó...","id":"20210330_fast_fashion_covid_online_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=040d63e7-2a16-42f7-99ce-b482ad970b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56794fe2-f911-477a-92d1-ba95bc24d6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_fast_fashion_covid_online_vasarlas","timestamp":"2021. március. 30. 17:30","title":"Válságban és kanyarban előzné a Zarát és a H&M-et az ultragyors kínai konkurencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]