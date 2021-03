Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","shortLead":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","id":"20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715b84-d420-44e6-95d2-c1022911d19d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","timestamp":"2021. március. 23. 13:30","title":"Hidat építenek élet és halál között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","shortLead":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","id":"20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e69683-838f-445b-8e78-4159a02fc0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","timestamp":"2021. március. 25. 07:59","title":"Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés egyetlen év alatt – számolt be a The Guardian a legfrissebb statisztikai adatok alapján.","shortLead":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés...","id":"20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1d9411-6afb-4d42-8b91-8047978405f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","timestamp":"2021. március. 23. 17:13","title":"Szinte összeomlott a brit élelmiszer- és italexport az EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg – nyilatkozta Maruzsa Zoltán, aki szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik.","shortLead":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg –...","id":"20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7960e-011d-4d22-811a-b044341b2ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 25. 08:05","title":"Köznevelési államtitkár: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db020850-91cd-4cee-a941-9c36cd3cd3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szimpla alapítójának lennének ötletei, hogyan támogassa a padlót fogó üzleti szektorokat a kormány. ","shortLead":"A Szimpla alapítójának lennének ötletei, hogyan támogassa a padlót fogó üzleti szektorokat a kormány. ","id":"20210324_szimpla_berlin_kiss_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db020850-91cd-4cee-a941-9c36cd3cd3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ba1686-0d3d-4ed7-85bf-838dd8f7516f","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_szimpla_berlin_kiss_attila","timestamp":"2021. március. 24. 10:49","title":"A pesti Szimplából száz embert kellett elküldeni, a berliniből senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett Convidecia oltóanyaghoz.","shortLead":"A lap minisztériumi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az e heti látogatásnak köze lehet a nemrég engedélyezett...","id":"20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c892bb-2e87-4598-9da4-2b8fb7a33c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84192f-fb2a-4887-98be-5c0f11848eed","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Magyarorszagra_jon_a_kinai_vedelmi_miniszter","timestamp":"2021. március. 23. 15:50","title":"Népszava: Magyarországra jön a kínai védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]