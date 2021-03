Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Április elsejétől már szigorúbban nézi az adóhatóság, hogy beérkeznek-e hozzájuk a számlák adatai. Márpedig szinte mindent meg kell osztani a NAV-val, amely akár számlánként félmilliós bírságot is kiszabhat, ha ezt elmulasztjuk. ","shortLead":"Április elsejétől már szigorúbban nézi az adóhatóság, hogy beérkeznek-e hozzájuk a számlák adatai. Márpedig szinte...","id":"20210331_Hatalmas_fegyvert_kap_a_kezebe_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd640d-9549-42cf-af53-acf1ca3a8fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Hatalmas_fegyvert_kap_a_kezebe_a_NAV","timestamp":"2021. március. 31. 14:00","title":"Hatalmas fegyvert kapott a kezébe a NAV, és holnaptól már él is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","shortLead":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","id":"20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20947760-d4df-4739-8623-46cee0868cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","timestamp":"2021. március. 30. 21:03","title":"Ötgólos vereséggel zárta az U21-es válogatott az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","shortLead":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","id":"20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e18ce6e-b0d4-4acc-b3c4-c8674ac13110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","timestamp":"2021. március. 31. 09:11","title":"411 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston Dynamics.","shortLead":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston...","id":"20210330_boston_dynamics_robot_doboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe864c-559c-4a06-b6c0-19b8a678a749","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_boston_dynamics_robot_doboz","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Táncolni ugyan nem tud, de ügyesen pakolja a dobozokat a Boston Dynamics új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","shortLead":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","id":"20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15188-e598-4f64-a31d-9ce408a4fcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","timestamp":"2021. március. 30. 15:54","title":"Eltűnt a 12 éves Gusztáv, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","shortLead":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","id":"20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ceaab-c2bf-440e-bea1-e837edfa9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 30. 16:01","title":"Közzétették a fotókat a cseh milliárdost szállító, lezuhant helikopter roncsairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]