[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","shortLead":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","id":"20210329_meleg_nyar_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f50c77-6a09-4feb-96cc-7c2e3d45da63","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_meleg_nyar_aprilis","timestamp":"2021. március. 29. 17:57","title":"25 fokos meleggel köszönt be az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","shortLead":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9dd5b1-2904-4bb1-a3fb-43f8e44c3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Szlávik János: Akkor sem szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott. Igaz, nagyjából 125 billiószor lassabban, mint egy dedikált céleszköz.","shortLead":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni...","id":"20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a155cf-a731-497e-b143-71be98f7e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. március. 30. 19:03","title":"Videó: Már Game Boy-jal is lehet bitcoint bányászni, csak türelem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]