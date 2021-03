Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad2d43ad-0cd8-40c5-835d-d4ff8243fc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokszor hallja, hogy az arca nem elég amerikai, de a háborús sebesülései azok – mutatta meg egy ohiói város képviselője egy videókonferencián.","shortLead":"Sokszor hallja, hogy az arca nem elég amerikai, de a háborús sebesülései azok – mutatta meg egy ohiói város képviselője...","id":"20210330_veteran_azsiai_usa_sebek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2d43ad-0cd8-40c5-835d-d4ff8243fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ced59-1717-4af3-b078-694101707894","keywords":null,"link":"/elet/20210330_veteran_azsiai_usa_sebek","timestamp":"2021. március. 30. 08:28","title":"„Ez elég hazafias?” – kérdezte a háborús sebeit mutatva az ázsiai származású amerikai veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec403fa-cb47-41a4-8249-b106121e65d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt javasolja, hogy figyeljünk oda az SMS-ben kapott linkekre.","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt javasolja, hogy figyeljünk oda az SMS-ben kapott linkekre.","id":"20210330_flubot_sms_virus_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec403fa-cb47-41a4-8249-b106121e65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cf7e75-dacc-44fc-9a99-780073ba7e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_flubot_sms_virus_applikacio","timestamp":"2021. március. 30. 19:20","title":"Eltűnt a Google Play Áruházból az SMS-vírus elleni applikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges. Szerencsére ma már van mód arra, hogy elkerüljük a sok esetben több évig elhúzódó bírósági eljárást, annál összehasonlíthatatlanul rövidebb idő, akár néhány hét vagy hónap alatt megnyugtatóan rendezhetjük jogvitánkat.","shortLead":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem...","id":"mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5542f36-0456-43fa-a918-530dda5b52cc","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","timestamp":"2021. március. 31. 07:30","title":"Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint a járvány előtti utolsó évben.","shortLead":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint...","id":"20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679c5b-3112-4cbf-9ad0-d7f4bd15388c","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","timestamp":"2021. március. 30. 17:05","title":"Kicsivel jobb húsvétra számítanak az édességgyártók a tavalyinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi rendszeresen ivott, korábban már büntetve is volt. ","shortLead":"A férfi rendszeresen ivott, korábban már büntetve is volt. ","id":"20210331_Allatinzas_ponilo_kutya_vademeles_Kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc90980a-d37e-4463-bb16-6b5fe86526c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Allatinzas_ponilo_kutya_vademeles_Kecskemet","timestamp":"2021. március. 31. 09:50","title":"Részegen kiverte egy kutya szemét és fejszét vágott a lova hátába egy férfi Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","shortLead":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0eb01-65ac-4753-a583-f280e88320bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","timestamp":"2021. március. 29. 19:03","title":"A független tesztlabor szerint ez most a világ legjobb kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]