Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

„Nincs vakcinahiány, de azt sem mondhatjuk, hogy az emberek rohannának az oltásért"

– így kommentálta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő azt, hogy az észak-amerikai és európai államokhoz képest Oroszország jelentősen elmaradt a lakosság beoltásában: míg az USA-ban már a lakosság húsz százalékánál tartanak, és Európában is 7-14 százalékos az átoltottsági arány, a világ legnagyobb területű és 145 millió ember lakta országában csak a polgárok 3,7 százaléka kapott legalább egy adagot. A védettséghez szükséges két dózissal pedig csak a lakosság 1,4 százalékát oltották be.

Amikor Peszkov arról beszélt, hogy nincs túl nagy rohanás, igencsak finoman fogalmazott: az ingyenes Szputnyik V-t nemcsak kórházakban, illetve rendelőkben adják be, hanem bevásárlóközpontokban és sportcsarnokokban is, és vannak olyan helyek, ahol ingyen fagylalttal próbálnak nagyobb kedvet csinálni a vakcinának.

Az emberek regisztrának koronavírus oltásra egy bevásárlóközpontban Jekatyerinburgban 2020 február 17-én © AFP / Pavel Lisitsyn

Egyelőre nem nagyon sikerült: az egyetlen független orosz közvélemény-kutató intézet, a Levada Központ adatai szerint az oroszok 62 százaléka nem kér a Szputnyik V-ből, és az emberek nemcsak a mellékhatásoktól tartanak, hanem arra is emlékeznek, hogy az oltást feltűnő, és sokak szerint felelőtlen sietséggel hagyatták jóvá tavaly augusztusban. A cél az volt, hogy Oroszországé legyen a világ első bejegyzett koronavírus-oltóanyaga, s e miatt a hivatal már akkor áldását adta a vakcinára, amikor azzal még meg sem kezdték a több tízezer embert érintő harmadik kísérleti szakaszt, és így csak száznál kevesebb embert oltottak be a szerrel. Az oroszok hitét az is aláássa, hogy Vlagyimir Putyin államfő még mindig nem oltatta be magát, és azt állítja, erre majd valamikor a nyáron kerül sor, amikor orvosai ezt javasolják neki.

A bizalmatlanság okai

Az általános bizalmatlansághoz az is hozzájárul, hogy az oroszok általában jobbnak tartják a külföldről, elsősorban a nyugati országokból származó termékeket, s ez a koronavírus-vakcinák esetében sincs másképp: miközben általában szabadon elérhető a Szputnyik V, több oroszországi magánklinika próbálkozik a német-amerikai Pfizer és az amerikai Moderna oltóanyagok megvásárlásával. Mivel Oroszország legtöbb körzetében nincs vakcinahiány – állítólag a 85 körzetből csak kilencben nem kezdték még el az oltást – az oroszok nem elégedetlenkednek amiatt, hogy Moszkva igyekszik minél több vakcinát külföldön eladni.

Egyébként úgy tűnik, Moszkva még mindig több vakcinát ígér a külföldnek, mint amennyit valóban képes leszállítani, ám orosz források szerint változóban van a helyzet, több új gyár is belép az előállításba és néhány hónapon belül megszűnnek a késések. Moszkva állítólag arra készül, hogy ha megkapja az EU-s forgalmazási engedélyt, akkor rövid időn belül 50 millió adagot szállít a 27-eknek.

Világot hódítana Oroszország a Szputnyikkal, de épp úgy akadozik a szállítás, mint a nyugati oltásoknál Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját termékükkel. Az egyetlen problémát jelenleg az jelentheti, hogy túl sok helyre ígérkeznek el, így nem lesz elég kapacitás mindent időben teljesíteni, vagyis épp olyan akadozással kell számolni.

Már több mint negyven országban oltanak Szputnyik V-vel, és több országban, többek között Csehországban és Szlovákiában is, komoly belpolitikai válságot okozott az orosz vakcina kezelésének az ügye. Szlovákiában például Igor Matovic kormányfő azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány nem ismeri a politikát, míg a külügyminiszter, Ivan Korcok hibridháborús fegyvernek nevezte a Szputnyik V-t, amellyel szerinte az a Kreml célja, hogy tovább növelje az Európai Unión belüli megosztottságot.

Hasonló a helyzet Csehországban, ahol a közismerten Moszkva-barát államfő, Milos Zeman személyesen kért Szputnyik V oltóanyagot Vlagyimir Putyintól, ám az egészségügyi minisztérium közölte, Magyarországgal ellentétben nem engedélyezi olyan oltóanyagok használatát, amelyet nem hagyott jóvá az EU-s gyógyszerügynökség. Az EMA pedig még mindig vizsgálja a vakcinát, s a testület egyik vezetője, Christa Wirthumer-Hoche azt találta mondani, amíg az intézet nem ellenőrizte alaposan a Szputnyik V-t, addig „orosz rulettnek” tekintendő az alkalmazása.

© AFP / PAVEL LVOV

Hiszékeny oroszok

A Levada Központ egyébként nemcsak azt derítette ki, hogy az oroszok közel kétharmada nem kér a Szputnyik V-ből, hanem azt is, hogy a megkérdezettek 64 százaléka meg van győződve arról, hogy a Covid-19-járványt okozó vírus laboratóriumból szabadult ki - holott ezt már tudományos tényekkel többször cáfolták -, s a kórokozót a kifejlesztők biológiai fegyvernek szánták. Az összeesküvés-elmélet népszerűsége részben azzal is magyarázható, hogy a nyíltan vállalt, illetve a burkolt orosz propaganda korábban számtalan alkalommal bizonygatta a koronavírus mesterséges voltát.

Az utóbbi hónapokban pedig a nyugati vakcinák kerültek a támadások központjába, amelyek az orosz állítások szerint nem elég hatékonyak, illetve súlyos mellékhatásokat okoznak. Az USA hivatalosan is azzal vádolta Moszkvát, hogy még a titkosszolgálatokkal is kapcsolatban lévő internetes oldalak folyamatosan ontják a nyugati vakcinákba vetett bizalom aláásását, Moszkvában cáfolják a vádakat és azt hangsúlyozzák, a Szputnyik V több tekintetben is jobbnak számít, mint a Pfizer, illetve a Moderna oltóanyag.

© AFP / Artur Widak

Propaganda ezerrel

Ebben ugyan van igazság – a hivatalos adatok szerint valóban hatékony a Szputnyik V – ám azt is nehéz tagadni, hogy több internetes oldal igaztalan vádakkal illeti a nyugati vakcinákat és úgy tesz, mint ha azok haszontalanok és életveszélyesek lennének. Az egyik ilyen – állítólag az orosz titkosszolgálattal, az FSZB-vel is kapcsolatban lévő, magyarul is olvasható – oldal, a News Front például címlapon állítja: a Pfizer és a Moderna hatékonysága egyre inkább megkérdőjeleződik.

„Hiába állítják, hogy a két vakcina 94,1, illetve 95 százalékos hatékonyságú, néhány külföldi beszámoló említést tesz ezen oltóanyagok beadásának iszonyú következményeiről” – írja a News Front, amely végkövetkeztetése az, hogy csak a Szputnyik V vakcina az, amely biztonságosan alkalmazható. „A Szputnyik a leghatékonyabb, és ennél az oltóanyagnál a legkisebb a nem kívánt mellékhatás aránya, ezt pedig az európai egészségügyi szakemberek is több alkalommal megerősítették” – áll a forrást gondosan meg nem említő cikkben.