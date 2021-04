Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e84008-12bd-42ab-97df-44968c46b681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pozsony keleti részében működő vállalkozás az egyik leginkább ígéretes terméket tudja felmutatni a repülő autók között. ","shortLead":"A Pozsony keleti részében működő vállalkozás az egyik leginkább ígéretes terméket tudja felmutatni a repülő autók...","id":"20210330_Mar_reklamozzak_a_szlovak_repulo_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e84008-12bd-42ab-97df-44968c46b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0824852e-a1f1-4f48-af5e-0eca9c03c3c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Mar_reklamozzak_a_szlovak_repulo_autot","timestamp":"2021. március. 31. 04:26","title":"Már reklámozzák a szlovák repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben a Pókember filmekből ismert Tom Holland.","shortLead":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben...","id":"202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d79ca-62a7-4063-b2d3-935a71bc7ae7","keywords":null,"link":"/360/202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","timestamp":"2021. március. 30. 14:00","title":"A szuperhősöket traumatizált bankrablóra cserélték a Marvel-filmek sikerrendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén beállíthatjuk, ki az, akinek a véleményére egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén...","id":"20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f2daf6-401e-40a0-9f17-ae52797be29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","timestamp":"2021. április. 01. 08:33","title":"Újdonság a Facebookon: mostantól az is szabályozható, ki szólhat hozzá egy bejegyzésünkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","shortLead":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","id":"20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e96fba-b9e5-4b5d-b799-570425250193","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","timestamp":"2021. április. 01. 07:59","title":"Luxus kimaxolva: minden földi jóval telepakolt Range Rover érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","shortLead":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","id":"20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002d628-767d-46ab-a5ac-de7417caced9","keywords":null,"link":"/kultura/20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","timestamp":"2021. március. 30. 16:07","title":"Segítséget kér a Bem mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","shortLead":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","id":"20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20947760-d4df-4739-8623-46cee0868cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","timestamp":"2021. március. 30. 21:03","title":"Ötgólos vereséggel zárta az U21-es válogatott az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]