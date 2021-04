Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Hetente több betegét veszíti el az a fül-orr-gégész, aki a 24.hu-nak név nélkül nyilatkozott arról, amit tapasztal. Egy nagy kórházban dolgozva a munkaidejének 90 százalékát koronavírus-fertőzöttek kezelésével tölti, azokat gyógyítja, akik nincsenek lélegeztetőgépen, de már oxigént kell, hogy kapjanak.

Mint mondta, a kórházban folyamatosan újabb Covid-osztályokat kell nyitni, az ellátás fele a koronavírusos páciensek kezelését teszi ki. Nem orvosokból, sokkal inkább ápolókból van hiány, és gondot jelent az is, hogy – mint fogalmazott – azokra az osztályokra, amelyek „még” nem Covid-osztályként működnek, rendkívüli terhelés hárul.

Arról is beszélt, hogy novemberhez képest is fiatalabbak a kórházba kerülő emberek, többségében 40 és 60 év közöttiek. Mivel az intenzív osztályon kevés a hely, előfordul, hogy az alapbetegségeik miatt nagyon rossz kilátásokkal bíró betegeket nem is tudják átvenni, hogy lélegeztetőgépre kerülhessenek.

Az orvos azt is megerősítette a 24.hu-nak, hogy a rezidensekhez – annak ellenére, hogy egy évtized tanulás áll mögöttük – nemcsak Orbán Viktor viszonyul úgy, mint „inasokhoz”, de sokszor a kórházak vezetői is. A betegek viszont sokkal hálásabbak most, mint korábban. Nekik azt üzente: