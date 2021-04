Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54512114-34d7-46fe-89cf-dadfb0817fdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spanyolország–Koszovó futballmeccsen az is kegynek számított, hogy a himnuszukat lejátszották, hiszen nem ismerik el az ország létezését.","shortLead":"A Spanyolország–Koszovó futballmeccsen az is kegynek számított, hogy a himnuszukat lejátszották, hiszen nem ismerik el...","id":"20210401_spanyolorszag_koszovo_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54512114-34d7-46fe-89cf-dadfb0817fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9591fe-30ab-4db3-ac2d-df1528c4986d","keywords":null,"link":"/sport/20210401_spanyolorszag_koszovo_selejtezo","timestamp":"2021. április. 01. 13:57","title":"Szándékosan írták kisbetűvel Koszovó nevét a spanyol tévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f1eeee-09ce-4fd7-b01c-b807a7c8ee61","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor és a Fidesz elemi érdekévé vált a Mol túlélése és üzleti virágzása, miután a kormánypárthoz lojális emberekkel feltöltött két közérdekű vagyonkezelő alapítvány a legnagyobb tulajdonosok közé került a vállalatban.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz elemi érdekévé vált a Mol túlélése és üzleti virágzása, miután a kormánypárthoz lojális...","id":"202113__a_mol_utkeresese__osszefonodasok__hatalomatmentes__olajozottan_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f1eeee-09ce-4fd7-b01c-b807a7c8ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2dc30e-02b2-4430-b9a8-ce2434c39503","keywords":null,"link":"/360/202113__a_mol_utkeresese__osszefonodasok__hatalomatmentes__olajozottan_mukodik","timestamp":"2021. április. 01. 07:00","title":"Orbánék megágyaztak maguknak a Molban, kormányváltás után is irányíthatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","shortLead":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","id":"20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72215380-1361-40a8-9b53-5a5f7ed83d76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","timestamp":"2021. március. 31. 16:03","title":"85 millió éve élt húsevő dinoszaurusz koponyájára bukkantak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most, hogy Budapest átadta a feladatot az államnak, hirtelen lett rá forrás.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most...","id":"202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec3a96-ce2f-44cf-9482-a4f8e914c30b","keywords":null,"link":"/360/202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","timestamp":"2021. április. 01. 15:00","title":"A fővárosi kéményseprést is viszi az állam, több száz munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","shortLead":"Óránként tízezer forintnyira vagyunk Nyugattól.","id":"20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a226e-bf3d-421c-b343-41939a19adf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_eu_berkoltsegek_magyarorszagon_alacsony","timestamp":"2021. április. 01. 17:56","title":"A magyar bérköltség a harmadik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","shortLead":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","id":"20210401_Ingatlan_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ec0f5-714d-495d-938a-95fd48580f93","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210401_Ingatlan_Balaton","timestamp":"2021. április. 01. 05:59","title":"Meredeken nőnek az ingatlanárak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]