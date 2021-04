Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás ügyintézést, amikor az ügyfél online videón, élőben intézhet ügyeket.","shortLead":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás...","id":"20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be4a47-906f-4d3e-b6a7-f3d5eaffeac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","timestamp":"2021. április. 01. 11:15","title":"Online videón keresztül is intézhetünk majd ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik a leggyorsabbá az 5G-re váltásnak köszönhetően.","shortLead":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik...","id":"20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8a49-01d9-42ea-9f86-da7311d1b0fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","timestamp":"2021. április. 01. 08:03","title":"Melyik 5G-s telefon a leggyorsabb, ha letöltésről van szó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt kiválasztottjaként jutott pénzhez és hatalomhoz, majd Mészároshoz hasonlóan tálalta fel a vidéki sajtót a kormánynak.","shortLead":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt...","id":"202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07c99b1-ad23-4e51-aa4f-9962571d92e7","keywords":null,"link":"/360/202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","timestamp":"2021. április. 02. 11:00","title":"A lengyel illiberális mintacég elnöke ellesett pár fogást Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af837b-8df8-4673-abc0-831e2cbc182e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat egy durva meccsen aratott győzelmet.","shortLead":"A magyar csapat egy durva meccsen aratott győzelmet.","id":"20210331_Andorra_Magyarorszag_vilagbajnoki_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53af837b-8df8-4673-abc0-831e2cbc182e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f9721-eaec-4dcc-8fac-e689d5facbdf","keywords":null,"link":"/sport/20210331_Andorra_Magyarorszag_vilagbajnoki_selejtezo","timestamp":"2021. március. 31. 20:45","title":"Négy gólt lőve hozta a kötelezőt a magyar válogatott Andorrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig elvinni.","shortLead":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig...","id":"20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a72510-9c65-4d57-af43-4bb482e1a779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","timestamp":"2021. március. 31. 17:03","title":"Új űrrepülőgépet készített a Virgin Galactic, mintha a Csillagok háborújából lépett volna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","shortLead":"Tihanyban és Zamárdiban több mint egymillió forint a négyzetméterenkénti ár.","id":"20210401_Ingatlan_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070c5e45-f0bf-4665-b4b9-649a1c4da078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ec0f5-714d-495d-938a-95fd48580f93","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210401_Ingatlan_Balaton","timestamp":"2021. április. 01. 05:59","title":"Meredeken nőnek az ingatlanárak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8401ad78-a65d-423c-8cb6-9a1b59d57d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. ","shortLead":"A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. ","id":"20210331_45_millio_forint_ez_a_Forma1es_stilusban_epitett_Mercedes_treler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8401ad78-a65d-423c-8cb6-9a1b59d57d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9833f01f-2a69-49be-a021-ba4e8c7b57c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_45_millio_forint_ez_a_Forma1es_stilusban_epitett_Mercedes_treler","timestamp":"2021. április. 01. 14:41","title":"Forma-1-es stílusban építettek meg egy luxus autószállító trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén beállíthatjuk, ki az, akinek a véleményére egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén...","id":"20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f2daf6-401e-40a0-9f17-ae52797be29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_facebook_poszt_bejegyzes_hozzaszolas","timestamp":"2021. április. 01. 08:33","title":"Újdonság a Facebookon: mostantól az is szabályozható, ki szólhat hozzá egy bejegyzésünkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]