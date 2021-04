Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","shortLead":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","id":"20210402_BMW_CE_04","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9ebc1-e0b7-4ad9-8405-454a5f4be4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_BMW_CE_04","timestamp":"2021. április. 02. 10:48","title":"Szériaváltozatban is nagyon futurisztikus a BMW elektromos robogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","shortLead":"Egész őszig komoly változásokra kell készülniük azoknak, akik a Budapest-Cegléd vasútvonalon utaznának.","id":"20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0e8e9-b450-4cdc-a4f3-5b3b75d82b75","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_felujitas_Budapest_Cegled_vasut_menetrend","timestamp":"2021. április. 02. 16:26","title":"Újra nagy felújítás jön a Budapest-Cegléd vasúton, átírják a menetrendet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amilyen szerencsétlenül alakul a 25. James Bond-film sorsa a folyamatos halasztások miatt a járvány idején, még az is lehet, hogy Daniel Craiget hamarabb látjuk viszont nyomozóként a filmvásznon, mint titkosügynökként. ","shortLead":"Amilyen szerencsétlenül alakul a 25. James Bond-film sorsa a folyamatos halasztások miatt a járvány idején, még az is...","id":"20210401_Daniel_Craig_ismet_a_magandetektiv_borebe_bujik__keszul_a_Torbe_ejtve_2_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ab9c3-be2d-4019-90b4-89efcebe2455","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_Daniel_Craig_ismet_a_magandetektiv_borebe_bujik__keszul_a_Torbe_ejtve_2_resze","timestamp":"2021. április. 01. 09:59","title":"Daniel Craig ismét a magándetektív bőrébe bújik – készül a Tőrbe ejtve 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07109eef-cae7-4594-a3c5-16381b992dd2","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202113_a_viccet_felreertve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07109eef-cae7-4594-a3c5-16381b992dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0006c693-649f-44d3-8d7f-3e6206d73316","keywords":null,"link":"/itthon/202113_a_viccet_felreertve","timestamp":"2021. április. 01. 10:35","title":"Dobszay János: A viccet félreértve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint rosszindulatú Lázár János kijelentése.","shortLead":"A politikus szerint rosszindulatú Lázár János kijelentése.","id":"20210401_Navracsics_tibor_fidesz_lazar_janos_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3671a57-0035-4287-979f-416e258672dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Navracsics_tibor_fidesz_lazar_janos_vakcina","timestamp":"2021. április. 01. 15:29","title":"Navracsics: Nem tudom értelmezni, hogy a nyugati vakcinák késlekedése miatt 20 ezer ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","shortLead":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","id":"20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c69d20-9b9d-4318-94ee-07f31faf2b61","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","timestamp":"2021. április. 01. 16:11","title":"Paul Simon eladta hat évtizednyi zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó napján el is jött a búcsú ideje.","shortLead":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó...","id":"20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e840341e-b6b1-43df-a65f-655e305e17a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","timestamp":"2021. április. 01. 21:03","title":"Itt a vége, szakított a Microsoft Cortana az Android-világgal és az iPhone-okkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]